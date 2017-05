25. Todestag von Marlene Dietrich: "Hier steh ich an den Marken meiner Tage"

Marlene Dietrich war einer der größten deutschen Stars des 20.Jahrhunderts. Mit der weiblichen Hauptrolle in dem Film "Der blaue Engel" von Josef von Sternberg beginnt Ende der 20er Jahre ihre große Filmkarriere. Zuvor tritt sie als Tanzgirl in Revuen auf und spielt in weniger erfolgreichen Filmen Nebenrollen. Mit dem Welterfolg des Films "Der blaue Engel" und dem Chanson "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ beginnt ihre Zusammenarbeit mit dem jüdischen Pianisten und Komponisten Friedrich Hollaender, der auch in Hollywood die Songs der Dietrich schreiben sollte, darunter Millionenseller wie "The Boys in the Backroom“.