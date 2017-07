MDR KULTUR-Spezial Martin Luther - Ein schwieriger Held

Martin Luther, der große Reformator, war auch ein ungestümer Agitator. Einen Überzeugungstäter nennt ihn der Philosoph Christoph Türcke in seinem gleichnamigen Buch. ("Martin Luther - Steckbrief eines Überzeugungstäters", Zu Klampen-Verlag). Türcke, der bis zu seiner Emeritierung an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst lehrte, legt den Reformator auf die Couch. Bei Luther diagnostiziert er ein Burn-Out. Um dessen wechselhaften Stimmungen zu fassen, fallen ganz moderne Begriffe wie "bipolare Störung" und "manisch-depressiv".

Martin Luther ist als Theologe, Politiker, Mensch in jeder Richtung immer wieder übers Ziel hinausgeschossen. Er war ein feinsinniger Mystiker, ein sprachsensibler Poet und gleichzeitig wusste er die Leute zu begeistern. Metaphern setzte er in seinem Sinn ein - auch mit Gewalt und Aggressivität.

So war Luther eben nicht nur ein gewaltiger Sprachschöpfer, dem die deutsche Sprache unendlich viel verdankt. Er schuf auch eine Sprache der Gewalt. Lehnert, der kürzlich ein Buch über religiöses Sprechen veröffentlicht hat ("Der Gott in einer Nuß. Fliegende Blätter von Kult und Gebet", Suhrkamp), weist darauf hin, dass in jeder Religion der Keim des Fundamentalismus stecke. Luthers Hetzreden nicht zu verschweigen, sie in ihrem historischen Zusammenhang zu lesen und kritisch nach ihrer Wirkungsgeschichte zu fragen, sei deshalb die Aufgabe für dieses Reformationsjubiläum.