Nach der viel gesehenen Fernsehserie aus den 70er-Jahren, die diese Handlung in die damalige Gegenwart verlegte, geht Dresen mit seiner opulenten, verspielten und sehr unterhaltsamen Kinofassung zurück in die ursprüngliche Zeit des Romans in den 20er-Jahren. Im MDR KULTUR-Café erzählt er von den Dreharbeiten in Halle, wo in der Altstadt eine Gasse für den Film verwandelt wurde und von der Tiefe des Stoffes, die ihn so fasziniert. "Timm Thaler" ist für Dresen eine Faust-Legende, in der es eben auch um den hohen Preis geht, den man für seinen Traum zu bezahlen hat.