"Ich bin mein eigener Maskenbildner", schreibt der 17-jährige Günter Wallraff 1959 in sein Tagebuch. Ein prophetischer Satz: Wie kaum ein anderer ist Wallraff in den zurückliegenden 50 Jahren in Rollen geschlüpft, hat Masken getragen, um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Wallraff beschreibt seine Lust am Rollenspiel, an der Entlarvung ungerechter Zustände. Eine Methode, die er bis heute praktiziert. Mit seinem "Team Wallraff" recherchiert er Arbeitsbedingungen bei Unternehmen, etwa bei Zalando. Das "Selbst-Erleben" hält Wallraff für unverzichtbar, weil die daraus folgende Schilderung von Missständen nachhaltiger wirke.



Angesichts der Zustände in der Türkei will Wallraff eine spektakuläre Aktion wie 1974 nicht ausschließen: Damals hatte er sich aus Protest gegen die griechische Militär-Diktatur in Athen angekettet, war gefoltert und inhaftiert worden. Die Situation in der Türkei, meint Wallraff, erinnere ihn an die Anfänge des Nationalsozialismus.