1975 wurde Hannelore Hoger von der Zeitschrift "Theater heute" zur Schauspielerin des Jahres gewählt Bildrechte: dpa

Mit 16 Jahren kommt Hoger an die Schauspielschule Hamburg und hat 1961 ihr erstes festes Engagement am Theater in Ulm, wo sie mit dem jungen Peter Zadek zusammenarbeitet.



Es folgt eine beispielhafte Karriere mit viel Theater, wenigen Filmen und dem großen Fernseherfolg mit Bella Block, von zahlreichen Hörbuch-Produktion ganz abgesehen.



Viele Erinnerungen hat Hoger in dem Buch "Ohne Lieben trauern die Sterne" aufgeschrieben, ein Buch, das sie selbst nicht Autobiografie nennt, sondern "Mitteilungen aus meinem Leben".



Mit 75 jetzt also der Abschied von Bella Block und die Vorfreude auf ein ganz anderes, weniger stressiges Leben: