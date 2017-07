Herbert Blomstedt zu Gast im MDR KULTUR-Café Der Maestro fühlt sich göttlich!

Sein Terminkalender ist nach wie vor voll. Einladungen kommen aus allen Teilen der Welt.

Im Jahr seines 90. Geburtstags gibt er 90 Konzerte mit all jenen Orchestern, die ihn sein Leben lang begleitet haben und die er als Chefdirigent geleitet hat: Orchester in Skandinavien, in den USA, wie das Boston- und San Francisco Symphony Orchestra, die Berliner Philharmoniker, das NDR Sinfonieorchester, aber vor allem die Sächsische Staatskapelle Dresden und das Leipziger Gewandhausorchester. Mit den Leipziger Musikern hat er sich einen Herzenswunsch zu seinem runden Geburtstag erfüllt: einen Gesamtzyklus aller Beethoven-Sinfonien aufzunehmen. Pünktlich ist die Edition bei Accentus Music, in Zusammenarbeit mit MDR Kultur erschienen.