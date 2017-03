Harmonie und Bestätigung sind nicht seine Ziele als Künstler: als Kabarettist freut sich der Österreicher Josef Hader, wenn das Publikum durch seine Programme verunsichert wird, wenn "sie hinterher nicht mehr wissen, sondern weniger". Und als Schauspieler und Regisseur hält er es mit seinem großen Idol François Truffaut: für die Darstellung der großen Weltkatastrophen fehlt dem europäischen Film das Geld - also lieber die Katastrophen zwischen den Menschen zeigen!

Und genau das macht Hader in seinem ersten Film, bei dem er das Drehbuch allein geschrieben, Regie geführt und die Hauptrolle gespielt hat. "Wilde Maus", die Geschichte des angesehenen Wiener Musikkritikers Georg, der völlig überraschend von seinem Chefredakteur (Jörg Hartmann) entlassen wird - und Rache nimmt.

Im MDR KULTUR-Café erzählt Josef Hader von der beglückenden Arbeit an diesem Film und von seinem Traum, den Film in Finnland vorstellen zu dürfen, um zu testen, ob sein Humor auch untertitelt und im hohen Norden verstanden wird. Er erinnert sich an seine großen Vorbilder: Werner Schneyder und Dieter Hildebrandt, Gerhard Polt und Woody Allen. Außerdem erklärt Hader, warum Straßentheater eine gute Vorbereitung aufs Bühnenleben ist und warum er die DDR verpasst hat.