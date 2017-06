Im MDR KULTUR-Café erzählt Katrin Weber über ihre Kindheit im vogtländischen Plauen. Darüber, wie sie aus Mangel an gleichaltrigen Spielkameraden, sich ihre eigene Welt erschaffen hat. Und in der blüht ihre Fantasie auf. Sie wird ihr aber stellenweise auch zum Verhängnis - wenn sie beispielsweise mit einer Kugel Eis in der Hand abgelenkt über die Straße geht und von einem Auto angefahren wird: "Meine Kugel Eis auf der Kühlerhaube, das war die Tragödie an sich".