Norbert Leisegang zu Gast im MDR KULTUR-Café

Seit Langem ist sie nicht wegzudenken aus der deutschsprachigen Musikszene. Begonnen als Familienprojekt, hat sich die Band zwar in dieser Zeit immer wieder gewandelt und in veränderter Besetzung gespielt, aber eins ist immer geblieben: die markante Stimme des Norbert Leisegang. Er schreibt seit Jahrzehnten die Lieder, die einen unverwechselbaren Ton in die Musiklandschaft gebracht haben. Der Bandleader nennt es selbstironisch "Müsli-Chanson-Rock’n Roll". Gemeint sind damit aber Songs die immer wieder den Zeitgeist einfangen konnten. 1990 sang er: "Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament! Selber schuld daran, Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt." Viele fanden sich damals in diesen Zeilen wieder, als sich die Verhältnisse so schnell veränderten, dass einem schon mal schwindlig werden konnte.