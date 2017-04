Matti Geschonneck (l.) und Moderator Knut Elstermann Bildrechte: MDR/Knut Elstermann

Erst nach der Wende, 1995 drehte er mit seinem Vater Erwin den Film "Matulla und Busch" - eine berührende Erfahrung, über die Matti Geschonneck im MDR KULTUR-Café spricht. Er schildert auch andere einschneidende Erlebnisse seines Lebens, die sich in seinem Werk spiegeln, etwa die Biermann-Affäre. Geschonneck, der damals am renommierten Moskauer Filminstitut "WGIK" Regie studierte, war nicht bereit, sich von seinem Freund Wolf Biermann zu distanzieren, wurde aus der Partei geworfen und musste das Studium abbrechen. Im Jahr 1978 ging Geschonneck in den Westen, wo er sich durch "Tatorte" mit Gerhard Lamprecht schnell einen guten Namen machte. Seither arbeitet er kontinuierlich, vor allem für das Fernsehen.



Im MDR KULTUR-Café lässt der bescheidene und nachdenkliche, große Künstler tief in seine Werkstatt schauen, spricht über die Behutsamkeit und Ruhe seiner Regiearbeit, über die Liebe und das Vertrauen zu seinen Schauspielern, aber auch über seine frühe Kinoverrücktheit. Als Junge in Berlin-Friedrichshain kannte er jedes Ostberliner Kino. Seine Romanverfilmung "Boxhagener Platz" ist auch so etwas wie ein Heimatfilm, denn genau in dieser Gegend wuchs er auf.