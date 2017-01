Es geht mir nicht darum zu sagen, wir dürfen jetzt Pflanzen oder Tiere nicht mehr nutzen, dann müsste ich nämlich meine Hände in den Himmel strecken und gucken, ob ich Photosynthese betreiben kann. Das gelingt mir noch nicht. Insofern muss ich, um zu leben, auf andere Lebewesen zurückgreifen. Aber die Frage ist wie. [...] Kann ich die Bäume und die Tiere nicht so leben lassen, dass sie möglichst natürlich leben und ihre typischen Arteigenschaften ausleben können? Das sind so Fragen, die mich umtreiben. Und da bin auch ich noch keinem endgültigen Schluss gekommen.

Peter Wohlleben, Bestsellerautor