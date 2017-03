Richard David Precht im MDR KULTUR-Café

Buchcover - Richard David Precht: "Tiere denken" Bildrechte: Goldmann Verlag

Er kritisiert unser Verhältnis zu unseren Geschichten. "Früher bestand das Leben aus Langeweile und Geschichten." Heute würde die durchgeplante "McKinsey-Welt" alles dominieren. "Und die gleichen Menschen, die den ganzen Tag nach Plan funktionieren, pfeifen sich auf der anderen Seite in ihrer Freizeit unausgesetzt Fiktionen rein." Ganz extrem sei das bei den Kindern. Auch bei seinem eigenen Sohn. "So ist das Eine die graue Burn-Out-Welt, und das Andere ist die Welt, die nicht mehr Realität ist, und in der es nicht brutal genug zugehen kann."



Statt industriell hergestellter Fiktionen brauche die Gegenwart aber wieder Utopien. Das Ende der Arbeitsgesellschaft sei absehbar. Für die Hälfte der Gesellschaft werde es in Kürze keine Arbeit mehr geben. "Dann kommen wir in eine völlig andere Gesellschaftsform", sagt Richard David Precht und fordert heute dringend "Pflöcke einzuschlagen". Als Beispiel nennt er das bedingungslose Grundeinkommen. "Sonst überlassen wir das Träumen und Bildermalen der Industrie." Google und Facebook würden längst die Utopien entwerfen, die uns glücklich machen sollen.