Thomas Thieme zu Gast im MDR KULTUR-Café

Dabei ging es holprig los. Über Stationen an eher kleinen DDR-Bühnen kam er lange nicht hinaus. Er spielte in Zittau, in Magdeburg und Halle. Das reichte ihm nicht. Wer am DDR-Theater was werden wollte, der musste nach Berlin. Thomas Thieme kam da nie hin. Irgendwann entschied er sich auch deswegen zur Ausreise und ab Mitte der 80er-Jahre begann seine wahre Karriere, erst bei Adolf Dresen in Frankfurt am Main, später an anderen großen Bühnen. Wirklich bekannt wurde er aber durch den Film.