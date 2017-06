Tom Schilling bei der Aufnahme des Radio Tatorts "Autsystem" Bildrechte: rbb/Gundula Krause

Ob nun im Fernsehen bei "Unsere Mütter, unsere Väter", letztens als Stasi-Romeo in "Der gleiche Himmel" oder im Kino mit "Oh Boy" - Tom Schilling überzeugt als zögernder, nachdenklicher, stiller Schauspieler - der gerade dadurch seine Kräfte zieht.



Geboren und groß geworden in Ost-Berlin, hatte er schon mit 12 eine erste kleine Kinorolle, trat später als Jugendlicher im Berliner Ensemble auf und erlebte seinen Durchbruch in der Verfilmung von Benjamin Leberts "Crazy". Auf ein Schauspielstudium verzichtete er kurzerhand und landete dennoch in der ersten Reihe der deutschen Schauspieler.