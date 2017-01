Befehl: "Gesamtlösung"

Kriegseintritt der Vereinigten Staaten

Eine wichtige Rolle für die weitere Radikalisierung der NS-Politik spielte der Kriegseintritt der USA Anfang Dezember 1941. Hitler selbst hatte schon 1939 angekündigt, dass er im Falle eines Weltkrieges zur "Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa" entschlossen sei. Dies war, wie sich herausstellte, wörtlich zu nehmen. Am 12. Dezember, am Tag nach seiner Kriegserklärung an die USA, versammelte Hitler die NSDAP-Gauleiter um sich und erklärte, da der Weltkrieg nun eingetreten sei, habe dies notwendiger Weise die Vernichtung der Juden zur Folge, so ist es in den Goebbels-Tagebüchern überliefert.

Völkermord als schleichender Entschluss

Buchempfehlung:

Peter Longerich: "Die Wannseekonferenz. Der Weg zur "Endlösung"

ISBN: 9783570553442 Bildrechte: Random House / Pantheon Verlag Für den Historiker Peter Longerich hat der Entschluss zum Völkermord nach und nach Gestalt angenommen. Nachdem frühere Generationen von Historikern nach einem Datum gesucht haben, wann Hitler den Mord an den europäischen Juden befohlen habe, geht Longerich in seinem neuen Buch über die Wannseekonferenz ("Die Wannseekonferenz. Der Weg zur "Endlösung", erschienen bei Pantheon) von einem "Entscheidungsprozess aus, der sich über ein Jahr hinzieht, vom Sommer 1941 bis zum Frühsommer 1942." Und dieser Prozess finde im Rahmen der Ausweitung des Krieges zu einem globalen Konflikt unter Einschluss der USA statt und müsse im Hinblick darauf verstanden werden.



Laut Longerich radikalisiert sich das NS-Regime und sieht seinen Krieg auch zunehmend als Krieg gegen die Juden im eigenen Machtbereich. Nachdem die USA in den Krieg eingetreten waren, stand für die NS-Führung zunehmend fest, dass die Juden in ihrem Einflussbereich keine Überlebenschance haben würden. Sie sollten nach Osten deportiert und dort vernichtet werden.

Offen, so Longerich in seinem Buch "Die Wannseekonferenz", waren noch folgende Fragen, die auf der Wannseekonferenz durchaus kontrovers besprochen wurden:

Wo sollte das Ganze stattfinden, also in der Sowjetunion oder in Polen?

Wie sollte das geschehen? Und hier hatte man bereits Erfahrungen gesammelt mit Gaswagen und es waren die ersten Gaskammern in Bełżec bereits im Bau.

Und in welchem Zeitrahmen sollte das passieren? Soll das wirklich ein langer Prozess sein, der erst nach dem Krieg zum Ende kommt, wie das Heydrichs ursprünglicher Plan war? Und hier gibt es jetzt Stimmern, die sagen, wir machen das sofort.

Ein Baustein im Vernichtungsfeldzug