Für viele Christen in aller Welt ist Ostern das wichtigste Fest im Jahr. Sie feiern die Auferstehung Jesu Christi, der, nach dem Neuen Testament, als Sohn Gottes den Tod überwunden hat. Für viele Christen sind diese Tage im Jahr 2017 jedoch einmal mehr überschattet. So wurden unter anderem vor einer Woche, am Palmsonntag, bei zwei terroristischen Angriffen auf koptische Christen in Ägypten mindestens 44 Menschen getötet.

Koptische Christen sind die größte christliche Glaubensgemeinschaft im Nahen Osten. In Ägypten machen neun Millionen Christen rund zehn Prozent der Bevölkerung aus. Sie leben größtenteils friedlich mit der muslimischen Bevölkerungsmehrheit zusammen, wurden aber in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Anschlägen islamischer Extremisten. Der Jüngste traf die Gemeinschaft wenige Wochen vor einem geplanten Besuch von Papst Franziskus.

Die letzten Christen

In seinem Buch "Die letzten Christen. Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten" schreibt der in Leipzig lebende Theologe und Dichter Andreas Knapp:

Es bleibt bis heute eine große Herausforderung für die Kirche, das Evangelium von der Überwindung des Bösen durch Gewaltfreiheit und Versöhnung zu predigen und zu leben. Andreas Knapp

Mit umso größerem Respekt begegne er den Christen aus dem Nahem Osten, die dieser Botschaft trotz größter Bedrängnis treu geblieben seien, so der Theologe.

Auf Spurensuche

Andreas Knapps Buch "Die letzten Christen - Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten" Bildrechte: adeo Verlag Andreas Knapp ist Mitglied des Ordens der "Kleinen Brüder vom Evangelium", einer Gemeinschaft in der Nachfolge des Mönchs Charles de Foucauld. In Leipzig-Grünau lernte er Christen aus dem Nahen Osten kennen, die nun in seiner Nachbarschaft wohnen. Einen von ihnen begleitete er zur Beerdigung seines Vaters in den Nord-Irak.



Während dieser Reise begab sich Andreas Knapp auf Spurensuche in der fast 2.000 Jahre alten Geschichte der aramäischen Christen. Er besuchte Flüchtlingsheime und noch verbliebene christliche Familien in ihren meist schon zerstörten Dörfern, sah einstige Klosteranlagen und stand vor den Orten der Verwüstung, die der IS hinterließ.

Übergang durch Stille

Die Ordensgemeinschaft der "Kleinen Brüder vom Evangelium" zählt heute 85 Mitglieder in 20 Ländern. In Deutschland sind sie nur in Leipzig ansässig.



"Für mich ist der Karsamstag ganz wichtig", sagt Knapp. "Es ist ein Tag der Stille." Am Karfreitag werde ja die menschliche Abgründigkeit in den Blick genommen: Was Menschen einander antun könnten, bis hin zur Folter und Ermordung. "Am Karsamstag braucht es erst einmal eine stille Zeit, um das zu verarbeiten."

Man kann nicht vom Leiden direkt schon wieder in das Fest der Auferstehung hineinspringen, sondern es braucht diesen Übergang. Und in der Stille kann vielleicht auch diese Hoffnung erst langsam aufkeimen und reifen. Andreas Knapp

Zur Person

In Hettingen im Odenwald wurde Andreas Knapp 1958 geboren. In Freiburg im Breisgau studierte er katholische Theologie. 1983 erfolgte die Priesterweihe. Nach der Promotion arbeitete Andreas Knapp in der Hochschulseelsorge und leitete viele Jahre als Direktor das Priesterseminar in Freiburg im Breisgau.



Im Jahr 2000 schloss sich er sich dem Orden der "Kleinen Brüder vom Evangelium" an, lebte und arbeitete in Paris, Neapel und Bolivien. Seit 2005 ist er mit drei Mitbrüdern in Leipzig-Grünau ansässig. Andreas Knapp arbeitete als Saisonarbeiter, war zunächst ehrenamtlich als Schulseelsorger im Montessori-Schulzentrum tätig und engagiert sich heute in der Gefängnisseelsorge und Flüchtlingsarbeit.



Knapp ist Autor zahlreicher Bücher. Neben mehreren Gedichtbänden erschienen unter anderem im St. Benno Verlag der Roman "Die Ikone des Kaisers", 2016 im Echter Verlag "Das Ende vom Ende. Geschichten gegen den Tod". Und ebenfalls 2016 im adeo Verlag "Die letzten Christen. Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten".