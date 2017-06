Vier von der MDM geförderte Filme waren bei den 70. Internationalen Filmfestspielen Cannes Ende Mai zu sehen und feierten dort ihre Weltpremiere. Beim gerade zu Ende gegangenen 25. Deutschen Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" in Erfurt hat die Kinderjury Kino/TV den Kinderschauspieler Arved Friese als den besten Darsteller im MDM-geförderten Kinderfilm "Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen" von Regisseur Andreas Dresen ausgezeichnet. Gedreht wurde der Film im Herbst 2015 u.a. auf der Pferderennbahn und in der Innenstadt von Halle. Zudem wurde bei der Abschlusspräsentation der Akademie für Kindermedien 2016/2017 am 15. Juni in Erfurt die Autorin Barbara Kronenberg für ihr Projekt "Mission Ulja Funk" mit dem Förderpreis der MDM ausgezeichnet.

Claas Danielsen wurde 1966 in Hamburg geboren. 1971 zog die Familie in eine Kleinstadt östlich von Hamburg. Ab 1987 studierte Claas Danielsen Dokumentarfilmregie an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Anschließend arbeitete er als künstlerisch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen und baute u.a. zusammen mit Gerd Ruge den Lehrstuhl Fernseh-Journalismus auf.