MDR KULTUR trifft ... Ekkehard Klemm, Dirigent und Komponist

"Welt in Atem" - das ist das Motto des 19. Deutschen Chorfestivals vom 28. April bis zum 1. Mai 2017 in Magdeburg. Präsident des Verbandes Deutscher KonzertChöre e.V. ist der Dresdner Dirigent und Komponist Ekkehard Klemm. An die 30 Laienchöre werden ihr Können in mehr als zehn Veranstaltungen präsentieren. "Welt in Atem" steht als Bild für das Spannungsfeld unserer Gesellschaft zwischen Krisen und Umbrüchen, von der Reformationszeit bis ins Heute. Der musikalische Bogen spannt sich daher auch von der Musik zur Reformationszeit über Magdeburgs großen Sohn Georg Philipp Telemann bis hin zur Musik der Moderne.

Ab der Spielzeit 2017/2018 ist Ekkehard Klemm zudem Chefdirigent der Elbland Philharmonie. Das erste Konzert unter dem Titel "An da luz" mit der Mezzosopranistin Kinga Dobay findet am 30. Juli als Open-Air-Veranstaltung auf dem Crassoberg in Meißen statt. Über das bevorstehende Chorfestival, die Kraft des Singens und seine künftige Arbeit als Chefdirigent der Elbland Philharmonie spricht Ekkehard Klemm in der Sendung.

Bei dem Chorfestival treffen sich über 30 Amateurchöre. Das Besondere ist, dass alles Amateure sind, teilweise mit sehr guter Ausbildung bis hin zur Semiprofessionalität. Es gibt ein sehr farbiges Programm, was unter dem Motto 'Welt in Atem' steht, was also auch auf aktuelle Entwicklungen reagiert. Ekkehard Klemm

Über unseren Gast

Ekkehard Klemm, Präsident des Verbands Deutscher Konzertchöre Bildrechte: Hans Ludwig Böhme Ekkehard Klemm wurde 1958 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) geboren. Als Schüler war er Mitglied des Dresdner Kreuzchores. Von 1979 bis 1984 studierte er Komposition, Dirigieren und Klavier in Dresden. Anschließend war er bis 1988 Erster Kapellmeister am Landestheater Altenburg und danach bis 1994 Musikalischer Oberleiter am Theater Greifswald und Chefdirigent des Vorpommerschen Sinfonieorchesters Greifswald.



Ekkehard Klemm war Mitinitiator des Musiksommers Mecklenburg-Vorpommern und der Greifswalder Musiktage. Zudem war er ständiger Gastdirigent beim Sinfonieorchester Jönköping in Schweden sowie Chefdirigent des Theaters Vorpommern und des Philharmonischen Orchesters Vorpommern und Dirigent am Staatstheater am Gärtnerplatz München. Seit 2003 ist Ekkehard Klemm Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Dresden. Von 2010 bis 2015 war er Rektor der Hochschule. Außerdem leitet er dort das Hochschulsinfonieorchester. Seit 2004 ist er Künstlerischer Leiter der Singakademie Dresden, seit 2013 Präsident des Verbandes Deutscher Konzertchöre.