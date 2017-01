MDR Kultur trifft... Elke Strauchenbruch

"Luthers Paradiesgarten", "Luthers Weihnachten" oder "Luthers Küchengeheimnisse" - an die 20 Bücher hat die in Wittenberg lebende Kultur- und Regionalhistorikerin Elke Strauchenbruch inzwischen veröffentlicht. Sie interessiert sich für Alltagsgeschichte und -geschichten des 16. Jahrhunderts, insbesondere für die die von Martin Luther. "Unser Herr Gott gönnt uns wohl zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein", meinte dieser einst in einem seiner berühmten Tischgespräche. Bei Elke Strauchenbruch lassen sich in "Luthers Küchengeheimnisse" Speisen und Rezepte finden, die vielleicht eine Alternative zur diesjährigen Weihnachtsgans sein könnten.

Ich gehe bei der Zusammenstellung meiner Quellen meist chronologisch vor und merke dabei auch, wer von wem abgeschrieben hat. Wenn man alles dann richtig zusammensetzt, und die einzelnen Äußerungen noch einmal miteinander vergleicht, kommen ganz neue Erkenntnisse. Es ist immer wieder eine ganz neue Offenbarung - wir kennen von dem, was wir tun, den Hintergrund sehr oft nicht, und dadurch bin ich auf einer großen Entdeckungsreise. Elke Strauchenbruch

In Wittenberg unterwegs

Ausschnitt aus dem Lutherpanorama in Wittenberg. Bildrechte: MDR/André Damm Derzeit arbeitet Strauchenbruch an einem weiteren Buch für die Evangelische Verlagsanstalt, "Luthers Hochzeit", welches im kommenden Jahr erscheinen wird. Martin Luthers Hochzeit mit Katharina von Bora, die Hochzeit eines ehemaligen Mönches mit einer entlaufenen Nonne, war wohl eine der spektakulärsten Eheschließungen der Geschichte. Seit einigen Wochen ist außerdem das Panorama "Luther 1517" in Wittenberg zu sehen. Die Kulturhistorikerin Strauchenbruch stand bei der Entstehung dem Künstler Yadegar Asisi viele Wochen beratend zur Seite und führt heute durch das Rund, aber auch in historischem Gewand durch die Stadt.



Zur Person

In Ermsleben in Sachsen-Anhalt wurde Elke Strauchenbruch 1956 geboren. Nach dem Abitur 1974 in Aschersleben studierte sie in Leipzig Geschichtswissenschaft und spezialisierte sich auf alltaggeschichtliche Themen des 16. Jahrhunderts. Sie schloß 1979 als Diplom-Historikerin ab, zog nach Wittenberg und arbeitete zwölf Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lutherhaus Wittenberg. 1990 wurde Elke Strauchenbruch selbständige Buchhändlerin und Antiquarin. Seit November 2014 ist sie als freie Historikerin, Autorin, Stadtführerin und Antiquarin tätig.