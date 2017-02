MDR KULTUR trifft … Jiří Fajt, Kunsthistoriker, Direktor der Nationalgalerie Prag

Jiří Fajt, Direktor der Nationalgalerie Prag, sieht sich gern als Kosmopolit. Er lebt und lehrt in Berlin, lebt, lehrt und arbeitet in Prag, hat eine halbe Stelle am Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. der Universität Leipzig inne, kurierte u.a. für das Metropolitan Museum of Art in New York und knüpft gerade Kontakte zu Museen in Wien und Kroatien.

Die Deutsch-Tschechische Wahrnehmung von Karl IV.

Im vergangenen Jahr war Jiří Fajt Hauptkurator der ersten bayerisch-tschechischen Landesausstellung: "Kaiser Karl IV. 1316 - 2016". Bis heute ist Kaiser Karl IV. in Prag allgegenwärtig. Die Tschechen verehren ihren "Karel". Zum 700. Geburtstag wurde der große europäische Herrscher des Spätmittelalters mit einer länderübergreifenden Ausstellung geehrt, zuerst in der Nationalgalerie Prag und im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, noch bis zum 5. März. Da der Kaiser in Nürnberg seine - nach Prag - zweitwichtigste Residenz hatte, arbeiteten tschechische und deutsche Ausstellungsmacher eng zusammen. Das Team um Jiří Fajt, darunter eine Historikerin der Universität Leipzig, trug aus halb Europa Skulpturen, Gemälde und Schriftdokumente, aber auch Kleidung, Schmuck und Alltagsgegenstände des Spätmittelalters zusammen. Die Ausstellung wirft einen neuen Blick auf Leben und Wirken des Herrschers im ausgehenden Mittelalter und hat die Gräben der Wahrnehmung Karls IV. zwischen Deutschland und Tschechien geschlossen, sagt Jiří Fajt. Der Kunsthistoriker ist Autor des knapp 550 Seiten umfassenden Katalogs "Unter Karl IV.: Wege und Akteure städtischer und höfischer Malerei", der begleitend zu Ausstellung im Deutschen Kunstverlag erschien.

Jiří Fajt im Porträt

Jiří Fajt Bildrechte: Jiří Fajt Jiří Fajt wurde 1960 in Prag geboren. 1983 beendete er dort die Landwirtschaftliche Universität. Da er keinen Studienplatz für Kunstgeschichte erhielt, arbeitet er von 1984 bis 1988 als Fensterputzer und studierte schließlich von 1987 bis 1993 im Fernstudium an der Karls-Universität Prag Kunstgeschichte, promovierte dort 1999 und habilitierte 2009 an der Technischen Universität Berlin. Von 1988 bis 1992 war er Leiter der Sammlung Steinbildhauerei des 11. bis 19. Jahrhundert im Lapidarium des Nationalmuseums Prag. 1992 bis 1993 wirkte Jiří Fajt als Kurator für mittelalterliche Kunst in der Nationalgalerie Prag. Von 1994 bis 2000 war er Direktor der Sammlung Alte Meister und stellvertretender Generaldirektor der Nationalgalerie Prag. 2001 bis 2005 hatte er zusammen mit Robert Suckale die Leitung des Projektes "Die Jagiellonen - eine europäische Dynastie" des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig inne. Seit 2006 ist er dort zudem Leiter des Projekts "Hofkultur in Ostmitteleuropa", sowie der Ausstellungs- und Publikationsprojekte "Europa Jagellonica", "Passauer Hofkünstler", "Konzilkunst", sowie Gesamtleiter der achtbändigen Handbuchausgabe zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa. Seit 2001 hat Jiří Fajt Lehraufträge an der Technischen- und an der Humboldt-Universität zu Berlin, sowie an der Karls-Universität Prag. Seit 2014 ist Jiří Fajt Direktor der Nationalgalerie Prag.

Angaben zur Sendung MDR KULTUR trifft ... Jiří Fajt

Kunst und Geschichte verbindet Europa



Sendung:

Sa, 04.02.2017 | 11:05-12:00 Uhr



Wiederholung:

So, 05.02.2017 | 16:05-17:00 Uhr



Redaktion: Angelika Zapf

Moderation: Carsten Tesch