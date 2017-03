Der 2008 eingeweihte neue Konzertsaal der Musikhochschule Carl Maria von Weber Dresden Bildrechte: dpa

Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden gehört zu den ältesten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland. Sie hat mehr als 600 Studenten aus vielen Teilen der Welt. Neben Opernklasse und Orchesterausbildung wird auch in den Bereichen Neue Musik, Jazz/Rock/Pop ausgebildet. Es bestehen enge Kooperationen mit Orchestern wie der Sächsischen Staatskapelle Dresden und der Dresdner Philharmonie, Theatern und Bildungseinrichtungen und damit ein intensiver Praxisbezug.



2008 konnte ein Neubau eingeweiht werden, so dass Hochschulverwaltung, Studierende und Lehrende an einem Ort vereint sind. Am 24. und 25. März 2017 findet das Dresdner Stimmforum im Konzertsaal der Hochschule statt. Es widmet sich den Besonderheiten der Stimme im Jazz/Rock/Pop und richtet sich an Laien- und Profisänger, Pädagogen und Chorleiter, aber auch an Stimmwissenschaftler und Mediziner. In dem zweitägigen Symposium werden für den Jazz/Rock/Pop relevante Themen von namhaften Referenten in Workshops und Vorträgen präsentiert.