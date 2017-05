In Leipzig kommt "Kein Pardon! Das Musical" in der Musikalischen Komödie zur Premiere, nach der 1993 erschienenen Fernsehsatire von Hape Kerkeling. Die Regie hat der Fernsehmoderator, Komiker, Drehbuchautor, Regisseur und Gründer des "Quatsch Comedy Clubs", Thomas Hermanns, inne.

Nach der Uraufführung im Capitol Theater Düsseldorf ist das Musical in Leipzig erstmalig in einer Adaption für die Theaterbühne und großes Orchester zu erleben. Die Musikalische Leitung hat Musikdirektors Stefan Klingele inne.

"Kein Pardon! Das Musical" erzählt von Familie Schlönzke, die jeden Samstagabend mit Schnittchen und Käffchen auf dem Sofa ihrer Ruhrpott-Idylle den Beginn der geliebten Samstagabendshow mit dem großen Heinz Wäscher als Moderator feiert. Der ist das große Idol des unscheinbaren und schüchternen Sohnes Peter. Über ein Casting lernt Peter Schlönzke das wahre Gesicht Heinz Wäschers kennen. Das Musical ist eine selbstironische Satire auf die schillernde Gesellschaft des Showgeschäfts, in der Rock-Musical und großes Showorchester aufeinandertreffen.

Thomas Hermanns Bildrechte: Stephan Pick

In Bochum wurde Thomas Hermanns 1963 geboren. Er studierte Theaterwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 1996 erfolgte die Gründung und Leitung des "Quatsch Comedy Clubs". Thomas Hermanns ist Autor der Comedy-Serie "Lukas" und der Filme "Meine beste Freundin" und "Sing, wenn du kannst". Außerdem führte er Regie für Comedyprogramme auf Theater- und Musicalbühnen für Michael Mittermeier und Kaya Yanar, sowie die Shows "Grease", "Es fährt ein Zug nach nirgendwo", "Kein Pardon - Das Musical" und "Bussi - das Musical". Auch hatte Thomas Hermanns zahlreiche Moderationen inne, unter anderem zum Vorentscheid des Eurovision Song Contests, "Red Nose Day", "Pop Club" und den "European Film Awards".