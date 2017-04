Die Produktion setzte sich damit unter insgesamt 783 Einreichung durch. Drei weitere Produktionen sind ebenfalls für den Radio-Civis nominiert: die Reportage "Dunkelhäutig und verdächtig" (SRF 2 Kultur), das Feature "Stammtischpolitik - Von Demokratie und Diskussionen bis Polemik und Parolen" (Bayern 2) und die Hintergrundsendung "Grenzen der Aufklärung - Rechte Gewalt und die Justiz" (hr2-kultur). Welche Produktion mit dem Preis gekürt wird, wird am 1. Juni 2017 im Auswärtigen Amt in Berlin bekannt gegeben. Dann werden die Sieger auch im Rahmen einer TV-Gala ausgezeichnet.

Marina Frenk, 1986 geboren in Chișinău, Moldawien in einer russisch-jüdischen Familie, kennt das Thema Migration aus eigener Erfahrung. In ihrem Hörspiel schildert die Autorin das Thema Migration aus verschiedenen und überraschenden Perspektiven. Mal wütend gegen Vorurteile und rassistisches Schubladendenken, dann wieder zärtlich in der Erinnerung, mit Leidenschaft und entwaffnendem Humor. "Jenseits der Kastanien" ist eine Aufforderung zur Begegnung, ein Plädoyer gegen Ausgrenzung, gegen Vereinnahmung, für das Recht auf Freiheit, Glück und die Würde des Menschen.