Kamera-Legende Michael Ballhaus ist tot

Der Kameramann Michael Ballhaus prägte die Filmlandschaft wie kaum ein zweiter Deutscher. In Hollywood arbeitete er mit Regiegrößen wie Martin Scorsese, Francis Ford Coppola oder Mike Nichols. Er starb in der Nacht zu Mittwoch im Alter von 81 Jahren in Berlin, wie sein Verlag DVA Sachbuch in München unter Berufung auf die Familie von Ballhaus mitteilte.