Die italienische Kostümbildnerin Milena Canonero hat am Donnerstag Abend einen Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk erhalten. Berlinale-Direktor Dieter Kosslick sagte, mit ihren Kostümentwürfen habe sie maßgeblich am Stil vieler filmischer Meisterwerke mitgewirkt. Die 1946 geborene Canonero erstellte unter anderem die Kostüme für die Filme "A Clockwork Orange", "The Shining" und "Barry Lyndon" von Stanley Kubrick, für "Grand Budapest Hotel" von Wes Anderson oder für "Der Pate III" von Francis Ford Coppola.

Auch für die Kostüme von "Out of Africa" (Sydney Pollack), "Marie Antoinette" (Sofia Coppola) oder "Der Gott des Gemetzels" (Roman Polanski) war sie verantwortlich. Milena Canonera ist vierfache Oscar-Preisträgerin. Außer ihren Arbeiten für den Film erstellte sie auch Kostümbilder für große Opernproduktionen, etwa an der Metropolitan Opera in New York oder der Mailänder Scala.