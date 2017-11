Das Eigenbaukombinat in Halle Mitmachwerkstätten: Inseln gegen die Konsum- und Wegwerfgesellschaft

Unser Konsum hat Auswüchse angenommen, die unserer Welt in vielerlei Hinsicht schaden: Produktionsketten sind mittlerweile kaum noch nachvollziehbar, Produkte gehen mit der geplanten Obsoleszenz absichtlich früher kaputt, als sie eigentlich müssten. Man betreibt Raubbau an der Natur für die Unmengen an Ressourcen, und in Fabriken leiden Menschen oftmals unter katastrophalen Arbeitsbedingungen. Eine Alternative kann sein, Produkte selbst herzustellen. Das geht zum Beispiel in sogenannten Mitmachwerkstätten. Eine davon ist das Eigenbaukombinat in Halle.

von Hanna Romanowsky, MDR KULTUR