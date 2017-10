Die Debatte, ob man die AfD und ihre Wähler im Theater willkommen heißen soll oder nicht, geht weiter. Angestoßen wurde sie durch Berndt Schmidt, Intendant des Berliner Friedrichstadt-Palasts, der sich in einer Hausmitteilung jüngst zur Abgrenzung aussprach. Georg Pazderski, Vorsitzender der Berliner AfD-Fraktion forderte danach für das Revuetheater eine Fördermittel-Kürzung. Auch an den Bühnen in Mitteldeutschland wird das Thema diskutiert. Hier die Standpunkte aus Rudolstadt und Stendal.