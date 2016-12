Die Gründerin der DDR-Modezeitschrift "Sibylle", Sibylle Boden-Gerstner, ist tot. Wie die Kunsthalle Rostock mitteilte, starb sie bereits am Sonntag im Alter von 96 Jahren.

Boden-Gerstner war Malerin, Kostümbildnerin und Autorin. Sie wurde 1920 in Breslau als Tochter einer deutsch-jüdischen Familie geboren und studierte in Berlin, Wien und ab 1940 in Paris Mode, Malerei und Illustration. Nach dem Ende Zweiten Weltkrieges arbeitete sie zunächst als Dozentin, später als Kostümbildnerin. Bei der DEFA schuf sie unter anderem die Kostümentwürfe für den Film "Die Geschichte vom kleinen Muck".