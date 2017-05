Vor dem Museumstag: Wohin steuern Mitteldeutschlands Museen?

Die Museen in Mitteldeutschland sind unter Druck: Auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren und das Publikum mitnehmen, das stellt die Länder vor Herausforderungen. Mit Blick auf den 40. Internationalen Museumstag am 21. Mai resümieren die Museumsverbände bei MDR KULTUR, was es aktuell heißt, Mut zur Verantwortung zu haben. Die drei mitteldeutschen Bundesländer haben dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Hier finden Sie einen Überblick der aktuellen Positionen.

Sachsen: Den Blick historisch informiert schärfen

Katja Margarethe Mieth, Leiterin der Landesstelle für Museumswesen Bildrechte: dpa Museen müssen sich mutiger den Themen der Gegenwart stellen, so Katja Margarethe Mieth, Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, gegenüber MDR KULTUR. Mit Blick auf den 40. Internationalen Museumstag am Sonntag verwies sie auf die große Verantwortung von Museen heute, sich auch im ländlichen Raum mit den Folgen von Diktaturen auseinanderzusetzen. Dabei dürfe man nicht nur zurückschauen, sondern müsse zeigen, wie sich historische Situationen anfühlen, in denen man sich noch für einen bestimmten Weg, Gesellschaft mitzugestalten, entscheiden kann.

Es geht nicht nur darum, zurückzuschauen, sondern vor allem auch vor dem heutigen Kontext auf das Morgen zu schauen, das ist eine große Verantwortung von Museen. Katja Margarethe Mieth, Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen

Thüringen: Mehr Museumspädagogen sind nötig

Das Herzogliche Museum in Gotha zeigt derzeit Meisterwerke französischer Kunst aus Moskau Bildrechte: dpa Thüringen braucht Museumspädagogen, das forderte Holger Nowak, Geschäftsführer des Museumsverbands Thüringen, im Gespräch mit MDR KULTUR. "Geschichte erhalten und Zukunft bewahren", das sei zentrale Aufgabe eines Museums. In Thüringen, so Nowak weiter, sieht er aber die Aufgabe, möglichst viele Menschen daran auch kulturell teilhaben zu lassen, nicht ausreichend erfüllt: Stichwort Inklusion. Zwar gäbe es gute Beispiele in Jena und Weimar, generell aber sei die "Vermittlungsebene" nicht gut entwickelt. Außerdem hält Nowak es für notwendig, "dass unser wissenschaftlicher Nachwuchs, die alten ablösen kann."

Holger Nowak, Chef der Thüringer Museen Bildrechte: dpa Es gibt gute Beispiele in Thüringen in Museen, wo man bemüht ist, Inklusion voranzubringen. In Jena, Weimar - die gibt es in vielen Museen leider aber auch nicht. Holger Nowak, Geschäftsführer des Museumsverbands Thüringen

Sachsen-Anhalt: Museen treiben Provenienzforschung weiter voran

Kristin Otto, Vorstandsvorsitzende des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt, sieht die besondere Aufgabe der Museen in ihrem Bundesland darin, sich mit der Herkunft der Sammlungen in den eigenen Häusern auseinanderzusetzen.

Kristin Otto im Museum "Schloss Moritzburg" in Zeitz Bildrechte: dpa Im vergangenen Jahr seien fünf Häuser genauer unter die Lupe genommen worden. Dieses Jahr sollen 17 weitere folgen. Stutzen würden die Forscher bei so genannten "Sozialistika", das sind Nachlässe wie Bücher, Fahnen und Akten, beispielsweise von SPD-Ortsvereinen. "Wenn man im Osten aufgewachsen ist, dann hält man das für natürlich, weil die Dokumentation der Geschichte der Arbeiterklasse eine wesentliche Aufgabe für Museen in der DDR war.", so Otto weiter. Deshalb käme man auch nicht auf die Idee, zu hinterfragen, ob diese Vereine in der NS-Zeit unrechtmäßig aufgelöst und enteignet worden sind und die Sammlungen somit erst auf diesem Weg, also unrechtmäßig, in die öffentliche Hand gekommen sein könnten.