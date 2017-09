Rostam: "Half Light"

Label: Nonesuch

Bestellnummer: 7559793569 Bildrechte: NONESUCH "Half Light" - das Solodebüt des Ex-Vampire-Weekend-Mitgliedes und Produzenten Rostam ist ein hoch artifizielles Stück Popmusik. Rostam, den stets eine große Vorliebe für Weltmusik umtrieb, hat mit seinem Debüt einen Folksound geschaffen, der herrlich unentschieden zwischen den musikalischen Welten hin und herspringt. Trotzdem verleugnet er seine klaren, musikalischen Wurzeln mit afrikanischen Rhythmen und asiatischen Harmonien und Tonfolgen nie.



"Half Light" beschreibt einen Zustand ohne genaue temporäre Zuordnung. Vielleicht ist es das Dämmerlicht am Morgen oder am Abend, das ist Rostam egal - entscheidend ist der Zustand, nicht die Zeitachse. Diese in Noten umgedeutete Philosophie ist es, was an Rostams Debüt interessant und aufregend klingt - egal wann man dieses Album hört. (jk)

The Clientele: "Music for the Age of Miracles"

Label: Tapete Records

Bestellnummer: TR375 / 144642 Bildrechte: TAPETE RECORDS Sie waren die Wunderkinder einer ganz kleinen, aber feinen Nischen-Fangemeinde: The Clientele mit ihren hippiesken Gitarrensongs und herrlich schwurbelnden Lalala-Chören in bester Buffalo Springfield-Manier. Doch nach "Minotaur" aus dem Jahr 2010 war dann Schluss und Alasdair MacLean, der Oberzauberer von The Clientele, hat sich erstmal der Liebe und dem wunderbaren Projekt "Amor de Dias" zugewandt.



Der Zufall wollte es dann aber, das Maclean den Produzenten Anthony Hammer traf, und so wurde der alte Gaul The Clientele wieder neu gesattelt. Herausgekommen ist ein Album, das vieles ist - ein möglicher Soundtrack für einen Islandkrimi genauso wie für eine Teenagerromanze oder eine janusköpfiger Hybrid aus Byrdesken Folkhymnen und melancholischen Klanglandschaften. Ganz großes Pop-Kopf-Kino! (jk)

Dee Dee Bridgewater: "Memphis … Yes I'm Ready"

Label: Okeh

Bestellnummer: 88985406112 Bildrechte: Okeh Dee Dee Bridgewater wagt sich an Genreklassiker des Rhythm and Blues und absolviert den Parcours unaufgeregt und mit Bravour. Die in Memphis geborene Jazz- und Musicalsängerin wagt auf ihrem neuen Album nicht viel, macht aber alles richtig. Das Material sind also altbekannte Songs, aber die Art und Weise wie sie zum Beispiel den Leiber & Stoller-Klassiker "Hound Dog" umdeutet, ist schon grandios. Der wütende Kläffer aus Elvis-Tagen wird zum giftigen bitterbösen Anschleicher.



Bridgewater beherrscht ihr Fach, das ist keine Frage, und eigentlich war ein solches Album auch längst überfällig. Unerreicht bleibt zwar ihre aufreizende Coolness von "Afro Blue", ihrem Debüt aus dem Jahr 1974, doch mit welcher Altersweisheit sie den Klassikern hier neues Leben einhaucht, ist schon allererste Kajüte! (jk)

Christian Westerhoff: "Solokonzerte"

Viola Concertos 1 & 3, Flute Concerto

Label: Classic Produktion Osnabrück

cpo 777844-2 Bildrechte: Classic Produktion Osnabrück cpo 777844-2 Die Hofkapelle des Hauses Schaumburg-Lippe in Bückeburg ist heute vor allem noch bekannt durch Johann Christoph Bach, den sogenannten "Bückeburger Bach". In dessen Todesjahr 1795 wird Christian Westerhoff, Sohn eines Stadtmusikers aus Osnabrück, als Konzertmeister in diese Kapelle berufen. Es ist nicht sicher, ob er Johann Christoph Bach noch gekannt hat, aber es ist anzunehmen. Da seine Werke stark von Mozart beeinflusst sind, könnte man ihn als den "Bückeburger Mozart" bezeichnen. Viele Werke aus seiner Hand sind nicht erhalten, und die neue CD enthält gut ein Drittel seines Oeuvres, nämlich zwei Bratschenkonzerte und ein Flötenkonzert.



Die Bratschistin Barbara Buntrock hat einen sehr leichten, geschmeidigen Ton, der dieser - im guten Sinn leichten Unterhaltungsmusik des späten 18. Jahrhunderts - sehr gerecht wird. Ebenso gelingt das der belgischen Flötistin Gaby Pas-van Riet. Auch das Sinfonieorchester Osnabrück spielt luftig-leicht unter dem sehr jungen Dirigenten Andreas Hotz - das macht die Entdeckung dieser Musik zum Erlebnis! (cf)

Choir of Clare College Cambridge, Graham Ross: "Reformation"

"Reformation 1517 – 2017"

Label: Harmonia Mundi

Bestellnummer: HMM 902265 Bildrechte: Harmonia Mundi Das ist eine Produktion, die aus der Masse der Neuerscheinungen rund um das Reformationsjubiläum 2017 herausfällt! Der Choir of Clare College in Cambridge ist einer der besten Chöre Englands mit großer Tradition, er gehörte zu den bekanntesten Studentenensembles im Vereinigten Königreich. Unter anderem wurde es von John Rutter geleitet, dem Vater der modernen eingängigen englischen Chormusik.



Neben den beiden bekanntesten Kantaten Johann Sebastian Bachs zum Reformationsfest enthält die CD auch Chorwerke von Mendelssohn, Brahms und englischen Komponisten - alles stilistisch perfekt und mit enormer Klangkultur dargeboten. Wermutstropfen ist allerdings das Ensemble "Clare Baroque" in den beiden Bach-Kantaten. Es besteht wohl ebenfalls aus Studenten des Clare Colleges und kann qualitativ dem Chor nicht das Wasser reichen, da hört man tüchtige Unsauberkeiten. Schade! (cf)

Felix Klieser: "Horn Trios"