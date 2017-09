Lee Ranaldo: "Electric Trim"

Lee Ranaldo: "Electric Trim"

CD-Bestellnummer: CDStumm403

Label: Mute Artists Limited Bildrechte: Mute Artists Limited Der amerikanische Gitarrist und Sänger Lee Ranaldo hat sich vor allem in der Band Sonic Youth einen Namen gemacht. Daneben ist er aber auch bildender Künstler, Produzent und Autor und hat bisher 14 Solo-Alben veröffentlicht. Mit seiner selbst entwickelten Fender Lee-Ronaldo-Jazzmaster zeigt der mittlerweile 60-Jährige der jüngeren Rockgemeinde locker, was eine Gitarre ist und kann. Modern, dynamisch und ausgesprochen innovativ fügt der Musiker gemeinsam mit langjährigen Partnern und Freunden wie Kid Millions, Nels Cline (Wilco) und seiner Band The Dust (mit Ex-Kollegen von Sonic Youth) Neues und Bewährtes auf ein höheres energetisches Level. (he)

Angus & Julia Stone: "Snow"

CD-Bestellnummer: 0602557816631

Label: Vertigo Berlin Bildrechte: VERTIGO BERLIN Das Geschwisterduo aus dem australischen Newport trat schon in der vom Vater geleiteten Schülerband auf, mit Julia an der Trompete und Angus an der Posaune. Seit ihrem Debut mit "Chocolate and Cigarettes" von 2006 sind sie mit ihrer versöhnlichen Folk-Pop- Melange nicht nur das Königspaar auf den australischen Konzertbühnen, wo sie mehrere Platin-Auszeichnungen eingeheimst haben.



Ihr viertes Album "Snow" soll ein neues Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte aufschlagen, denn es wurde von den Geschwistern komplett selbst produziert. In Angus' abgelegenen Hüttenstudio im Hinterland von Byron Bay entstand innerhalb von acht Wochen ein bezauberndes neues Opus, das die Ruhe und melancholische Sanftheit der ländlichen Idylle beim Hören nachempfinden lässt. (he)

Der nordirische Singer/Songwriter, Komponist und Musiker hat seinen Stil seit mehr als fünfzig Jahren immer wieder an den Altmeistern des Blues wie Muddy Waters, Bo Diddley oder John Lee Hooker geschult. Dabei hat er auf dem Weg, selbst zur Legende zu werden, kaum Umwege genommen.

Van Morrison: "Roll With The Punches"

CD-Bestellnummer: 5771851

Label: Caroline Bildrechte: Caroline Am Wegesrand aufgelesene Grundbausteine seiner Songs, wie Rock'n'Roll oder Jazz, konnte der mittlerweile 72-Jährige stets überzeugend in seine unverwechselbare Attitude integrieren.



Für sein neuestes Werk "Roll With the Punches" hat sich Van Morrison Verstärkung in der ersten Reihe der Studiomusiker geholt und es damit zu einem musikalischen Gipfeltreffen gemacht. Gemeinsam mit Chris Farlowe, Georgie Fame, Jeff Beck und anderen brillanten Meistern des Rhythm & Blues hat sich Van Morrison in der Begegnung und Bearbeitung des musikalischen Erbes seiner alten musikalischen Helden und Blues-Lehrmeister selbst übertroffen. (he)

Francesco Piemontesi: "Mozart - Piano Concertos Nos. 25 & 26"

Francesco Piemontesi, Klavier

Scottish Chamber Orchestra

Leitung: Andrew Manze

CD-Bestellnummer: CKD 544

Label: Linn Records Bildrechte: Linn Records Mozarts Klavierkonzerte-Kosmos zählt fraglos zu den Höhepunkten der Gattung. Niemals zuvor und danach standen Leichtigkeit der Melodieführung, Komplexität der Faktur und Korrespondenz zwischen Solisten- und Orchesterparts in vergleichbarer Balance. Insbesondere die späten Konzerte des Komponisten zeichnen sich zudem durch dramaturgisches Raffinement und Expressivität aus.



Mit dem Schweizer Francesco Piemontesi hat sich einer der profiliertesten Pianisten der Mittelgeneration der beiden Werke angenommen. Seine stets luziden, dem vielgesichtigen Reich der Zwischentöne zugewandten, dynamisch fein schattierten Lesarten amalgamieren die kalt-klare Strahlkraft eines Brillanten mit der Hitze forcierten Ausdrucks. Das Orchester folgt dem Solisten mit entschlackt-transparenter, geradliniger Gangart. (mh)

"J.S. Bach - Goldberg Variations" für Blockflöten-Quintett

Seldom Sene, Blockflöten-Quintett

CD-Bestellnummer: 95591

Label: Brilliant Classics Bildrechte: Brilliant Classics Bachs "Goldberg-Variationen" markieren einen der immerwährenden kompositorischen Höhepunkte der Musikgeschichte. Zu Recht gehören sie zu den meist eingespielten und bearbeiteten Werken der Historie.



Eine in sämtlichen Aspekten unkonventionelle wie den Katalog bereichernde Version hat nun das 2009 in Amsterdam gegründete Blockflöten-Quintett "Seldom Sene" vorgelegt. Das Ensemble, mit einem breiten Repertoire zwischen Renaissance- und zeitgenössischer Musik, vermag mit passioniertem Zugriff, handwerklicher Präzision, nuancierter Dynamik und eminentem Kolorierungspotential Bachs "Variationen" ein überraschendes Spektrum ungehörter und betörender Klänge abzugewinnen, ohne die "Idee" des Werkes zu desavouieren. (mh)

