Ryan Ferris: "RF" (EP)

nur online oder auf der Straße im Eigenvertrieb erhältlich

Manchmal gibt es diese Momente: Man geht nichtsahnend durch irgendeine deutsche Stadt, auf dem Weg zum verdienten Feierabend. Vielleicht noch in Gedanken bei der Einkaufsliste fürs familiäre Abendessen. Die Stadt ist voll, laut, hektisch. Der Soundtrack wechselt im Sekundentakt, abhängig davon, was aus den Geschäften nach draußen wabert. Und dann das: Ein junger Mann steht allein in all dem Getümmel. Ein Mikrofon, eine Gitarre, ein kleiner batteriebetriebener Verstärker, ein Song. Und plötzlich bleibt man stehen und lauscht ergriffen. Und der Lärm, eben noch allgegenwärtig, scheint zu verstummen. So passiert vor ein paar Tagen mitten in Leipzig.

Bildrechte: ryanferrismusic.com Der junge Mann heißt Ryan Ferris, Neuseeländer auf Reisen. Ein junger Musiker, von dem es noch kein Album gibt. Aber einzelne Songs im Netz. Und eine EP, die man ihm direkt auf der Straße abkaufen kann. Darauf Stücke, die von einem jungen Songwriter-Talent zeugen. Noch ist die Richtung nicht ganz klar, pendeln die Ideen zwischen Folktradition und schwebendem Stadionpop á la Coldplay. Doch die Stimme berührt in jedem Moment. So wie in diesen Minuten irgendwo in Leipzig. (hp)

Nadine Shah: Holiday Destination

Label: PIAS

Ich bin eine Künstlerin und kenne mich mit Politik vielleicht nicht so gut aus. Aber ich gehöre zu dieser Gesellschaft, und sicher ist es mir erlaubt, etwas zu den Dingen zu sagen, die um mich herum passieren." Nadine Shah

Bildrechte: Cooperative Music So bringt Nadine Shah etwas auf den Punkt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Kunst, gerade wenn sie sich im viel zu oft eher seichten Gewässer des Pop bewegt, darf, ja muss den Mund aufmachen. Shah, Tochter pakistanisch-norwegischer Eltern und aufgewachsen in der Nähe der britischen Stadt Newcastle, hat ein zugleich persönliches und politisches Album geschaffen. Britische Touristen, die sich an Flüchtlingen stören, die an ihrem Urlaubsstrand landen, fragt sie singend: "Wie könnt ihr heute Nacht schlafen?". Und dem Wutbürger, der ihr ein "Geh dahin, wo du herkommst" entgegenbrüllt, antwortet sie: "Wohin denn? Ich bin Britin in zweiter Generation."



Das singt sie mit einer Stimme, die mal an Siouxsie Sioux erinnert, mal an David Bowie. In einem knarzigen Sound mit Anleihen im Wave und Postpunk. Düster, furztrocken, doch mit Groove. Und immer ehrlich, offen, mal wütend, mal resigniert, vielleicht auch plakativ oder moralisierend. Doch ist all das etwas, was man heute im Pop zu oft vermisst. Insofern ist "Holiday Destination" dringend nötig. (hp)

Tori Amos: "Native Invader"

Label: Decca

Bildrechte: Decca Das Private ist politisch. Oder umgekehrt? Diese alte Frage kann man gut als Ausgangspunkt für das neue, das 15. Album der US-Amerikanerin Tori Amos nehmen. Aufgebrochen war sie vor gut einem Jahr, um auf den Spuren ihrer Familie mütterlicherseits durch North Carolina und Tennessee zu wandeln. Und dann brach sowohl Politisches als auch Privates über sie herein. Alles änderte sich.



Die Spuren, denen sie auf diesem Trip gefolgt war, zeigten sich plötzlich in einem neuen Licht. Die Fragen mussten neu gestellt werden. Ein neuer Präsident. Eine schwere Krankheit der Mutter. Und plötzlich waren die Gedanken um Natur, deren Geschichte und Kraft, deren Geschick der Selbstheilung und die Resignation angesichts unabänderbarer Folgen ganz anders relevant. Hatten zu tun mit privaten Sorgen und dem Blick aufs große Ganze.



Tori Amos hat aus all dem wunderschöne Musik gemacht. Musik voll Trauer, aber wenig Verzweiflung. Ihre einzigartige, klare Stimme stellt Fragen, fordert und gibt doch Hoffnung. Im Interview sagt sie: "Als wir angefangen haben, dieses Album zu machen, wollten wir einen Garten bauen. Ja, in diesem Garten gibt es Unkraut, es gibt positive wie negative Energien dort. Und die Zuhörer entscheiden selbst, was sie davon mitnehmen." (hp)

Bach + Mendelssohn

Sabine Weyer, Klavier; Olga Pak, Violine; Berliner Camerata

Label: Ars Produktion

Bildrechte: Ars Produktion Werke von Bach und Mendelssohn, überzeugend präsentiert von der aus Luxemburg stammenden Pianistin Sabine Weyer: Unprätentiös, dynamisch, mit großem Einfühlungsvermögen und einem breiten klanglichen Spektrum. Eine auch deshalb zu empfehlende Interpretation, weil Weyer auf so wunderbare Weise mit den Solisten der Berliner Camerata harmoniert. (bv)

Gustav Mahler: Symphony No. 4

Hanna-Elisabeth Müller, Sopran

Düsseldorfer Symphoniker, Leitung: Adam Fischer

Label: Avi-Service For Music

Bildrechte: Avi-Service for music Diese Aufnahme von Gustav Mahlers 4. Sinfonie strahlt in erster Linie Klarheit und Transparenz aus. Adam Fischer lässt sie zügig (deutlich unter einer Stunde!) und beinah schnörkellos spielen, wobei die Aufnahmetechnik des Live-Konzert-Mitschnittes aus der Düsseldorfer Tonhalle diesen Eindruck verstärkt. Dass man gelegentlich dennoch einen Hauch von "K&K-Nostalgie", von Schönheit und Melancholie spüren kann, liegt daran, dass Fischer das Orchester mitunter ebenso elegant wie straff zurücknimmt und zuweilen mit Streicher-Glissandi aufwartet, die suggerieren, man säße in einem Wiener-Kaffeehaus. (bv)

Johann Adolf Hasse, Pietro Metastasio: "Attilio Regolo"

Interpreten: Axel Köhler, Markus Schäfer, Martina Borst, Sibylla Rubens, Carmen Fuggiss, Michael Volle, Randall Wong

Cappella Sagittariana Dresden, Leitung: Frieder Bernius

Label: Profil