Neo Rauch denkt beim Malen nicht zuerst an die großen Museen. Im Exklusivinterview mit MDR KULTUR sagt er: "Ich denke daran, wie ein überschaubarer Personenkreis über Jahrzehnte hinweg mit dem Bild klarkommen muss."

Daher sieht der Künstler viele Kunstsammler als "unterschwellige Adressaten“ seines Tuns. Für ihn schließe sich bei ihnen ein sinnvoller Kreis: Der Besitzer, der sich ein Bild einverleibt, werde wiederum von dem Bild einverleibt. Am Donnerstag startet der Film "Neo Rauch - Gefährten und Begleiter" von Regisseurin Nicola Gräf in den Kinos. Der 105-minütige Film beleuchtet das Wirken des Künstlers. Auch leidenschaftliche Sammler seiner Kunst kommen zu Wort.

Trotz des drei Jahre andauernden Filmprojekts bleibt der Leipziger Maler kamerascheu. "An die Kamera gewöhnen werde ich mich nie", so Neo Rauch bei MDR KULTUR. "Es ist immer ein Ausnahmezustand, sich wie ein Zootier beobachtet zu fühlen. Ich komme mir immer etwas seltsam vor, wenn ich das Objektiv auf mir ruhen fühle."

An der Arbeit mit Dokumentarfilmerin Nicola Gräf liegt das aber offenbar nicht. Sie und ihr Filmteam hätten ihn bei den Dreharbeiten in seinem Atelier nicht gestört, sondern sich irgendwann "in die Atelierwand hineinmassiert". Die Dreharbeiten haben sich laut dem 56-Jährigen sogar positiv auf dessen Produktivität ausgewirkt: