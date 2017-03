Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer bringt einen neuen Film ins Kino. Die Koproduktion des MDR mit der Sommerhaus Filmproduktion heißt "In den Gängen" und soll noch bis April gedreht werden.

Der Film erzählt die Geschichte des schweigsamen Christian, der in einem Großmarkt anfängt und sich eine Kollegin verliebt. Die ist allerdings verheiratet und obendrein ist ihr Ehemann ein übler Typ.

Das Drehbuch zu "In den Gängen" - geschrieben von Clemens Meyer und Thomas Stuber - wurde 2015 mit dem Deutschen Drehbuchpreis ausgezeichnet und basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Clemens Meyer. Schon die erste Zusammenarbeit von Regisseur Stuber und Autor Meyer, der Kurzfilm "Von Hunden und Pferden" bekam 2012 den Studenten-OSCAR in Silber.

Die Hauptrollen in "In den Gängen" übernehmen Toni-Erdmann-Star Sandra Hüller, Franz Rogowski und Peter Kurth. Letzterer stand bereits als alternder Boxer Herbert im gleichnamigen Film von Thomas Stuber und Clemens Meyer vor der Kamera. 2016 erhielt er für die Darstellung den Deutschen Filmpreis. Regie führt, wie schon bei "Herbert", Thomas Stuber.

Gedreht wird in "In den Gängen" in Leipzig, Wittenberg, Bitterfeld und Karlsruhe. Wann der Film ins Kino kommen soll, steht noch nicht fest.