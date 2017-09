Zeichner Reinhard Kleist Bildrechte: Carlsen Verlag by Wolf-Dieter Tabbert

In der Graphic Novel "Mercy on Me" erzählt Kleist Nick Caves Leben in fünf Kapiteln. Die Kapitel tragen die Namen von vier zentralen Songs aus Caves Katalog: "Hammer Song", "Where the Wild Roses Grow", "Mercy Seat" und "Higgs Boson Blues", Kapitel drei heißt so wie Caves Debütroman: "And the Ass Saw the Angel".



Kleists Bilder erzählen die ersten Schritte Caves mit Boys Next Door und The Birthday Party, seine traurige Liebesgeschichte mit Anita Lane in Westberlin in den 80er-Jahren, seine erste Begegnung mit der Musik der Einstürzenden Neubauten, Blixa Bargeld, der im "Risiko" kellnert aber keine Lust drauf hat und sich lieber mit Cave unterhält, das Ende von Birthday Party, die Gründung der Bad Seeds, der Song "Tupelo" – überhaupt verwebt Kleist Geschichten aus Songs mit den biografischen Fakten – das Ganze ist spannend, echt und überzeugend.