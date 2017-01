Die Grimme-Preisträger werden am 8. März in Essen bekanntgegeben und erhalten ihre Auszeichnungen am 31. März in Marl. Gesellschafter des Grimme-Instituts sind der Deutsche Volkshochschul-Verband, WDR, ZDF, die Film- und Medienstiftung NRW, die Landesanstalt für Medien NRW, die Stadt Marl und das Land Nordrhein-Westfalen.