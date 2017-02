Mit einer von zehntausenden Unterzeichnern unterstützen Online-Petition fordern Schriftsteller, Buchhändler und Journalisten die Bundesregierung auf, die Einhaltung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei "kompromisslos und aktiv" einzufordern. Die Petition #FreeWordsTurkey wurde vom deutschen PEN-Zentrum, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" initiiert und bisher von 125.000 Menschen unterzeichnet. Am Freitag wurde die Unterschriftenliste dem Bundeskanzleramt in Berlin übergeben und dort von Regierungssprecher Steffen Seibert und dem außen- und sicherheitspolitischen Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Christoph Heusgen (CDU), entgegengenommen.