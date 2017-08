"Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin ist deutscher Oscar-Anwärter. Das gab die Auslandsvertretung des Deutschen Films, German Films, am Donnerstag bekannt. Fatih Akin bezeichnete die Nominierung als "schönes Geschenk". Elf deutsche Filme hatten sich in diesem Jahr darum beworben, Deutschland bei der kommenden Oscar-Verleihung zu vertreten.



Das Drama "Aus dem Nichts" rollt die Geschichte des NSU auf: Diane Kruger, bekannt u.a. aus "Troja", spielt darin die Hauptrolle: Eine Frau, welche bei einem Anschlag durch Neonazis ihren kurdischen Mann und ihren Sohn verliert. Beim Wettbewerb in Cannes wurde Diane Kruger für diese Rolle bereits als beste Darstellerin ausgezeichnet. Bei den meisten Filmkritikern sei der Film allerdings als "eher mittelmäßig" eingestuft worden, so MDR KULTUR-Film- und Theater-Redakteur Stefan Petraschewsky zur Einschätzung der Chancen.

Hollywood redet auch noch mit

Ob "Aus dem Nichts" auch für den besten nicht-englischsprachigen Film für die Oscars 2018 nominiert wird, entscheidet allerdings noch die Academy in Hollywood. Sie wählt in jedem Jahr aus allen weltweiten Angeboten fünf Filme für diese Kategorie aus. Diese finalen Oscar-Nominierungen werden am 23. Januar 2018 offiziell bekanntgegeben. Am 4. März 2018 wird dann der begehrteste Filmpreis der Welt zum bereits 90. Mal verliehen.

Das waren die elf Bewerber für die Vorauswahl:

Vor zehn Jahren letzter Auslands-Oscar für Deutschland

Im vergangenen Jahr wurde die Tragikkomödie "Toni Erdmann" von Maren Ade für den Auslands-Oscar nominiert. Das Vater-Tochter-Drama ging bei der Vergabe des Preises für den besten nicht-englischsprachigen Film jedoch leer aus.

Der letzte deutsche Film, der den Oscar in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" gewann, war "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck. 2007 gewann das Drama, das die Arbeit der Staatssicherheit der DDR thematisiert, den Preis. In den Hauptrollen glänzten der im Juli 2007 verstorbene Ulrich Mühe sowie Sebastian Koch, Martina Gedeck und Ulrich Tukur. Zudem wurden Volker Schlöndorffs "Blechtrommel" (1979), István Szabós "Mephisto" (1981) und Caroline Links "Nirgendwo in Afrika" (2003) mit dem Preis gekürt.