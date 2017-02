Oscar-Verleihung Protest statt Party

Endspurt für Maren Ade: Nicht mal für die eigene Party im sonnigen Garten der Villa Aurora - mit Blick auf den Pazifik - war Zeit. Einen Tag vor der Oscar-Verleihung musste Ade schnell an den Strand in Santa Monica, dort werden in einem Festzelt die Independent Spirit Awards verliehen. "Toni Erdmann" brachte der 40-jährigen Regisseurin eine weitere Trophäe ein.

Zuvor war sie Ehrengast in dem edlen Samuel Goldwyn Theater der Oscar-Akademie. Hier stellten die für den Auslands-Oscar nominierten Regisseure ihre Filme vor. Großer Applaus auch für "Toni Erdmann". Ihr eigener Vater, der gerne mal mit falschen Zähnen rumalberte, hätte sie zu der schrägen Toni-Figur inspiriert, verriet sie den geladenen Gästen.

Gegen "das Klima von Fanatismus und Nationalismus"

Es geht auch um Politik. Ade und ihre Kollegen haben ein Statement veröffentlicht, in dem sie "das Klima von Fanatismus und Nationalismus" in den USA und anderen Ländern verurteilen. Soll man auf der Oscar-Bühne protestieren? "Ich finde es schon gut, wenn man die Redezeit nutzt", sagt Ade der Deutschen Presse-Agentur. Meryl Streep habe das bei den Golden Globes großartig gemacht. Und sie selbst? "Ich habe keine flammende Dankesrede vorbereitet", räumt Ade ein.

Der iranische Regisseur Asghar Farhadi hat aus Protest abgesagt Bildrechte: dpa Zu den Unterzeichnern gehört auch der iranische Regisseur Asghar Farhadi ("The Salesman"). Aus Protest gegen die Trump-Dekrete hatte er seine Teilnahme an der Preisverleihung abgesagt. Am Freitag wurde er per Videobotschaft aus Teheran zur Kundgebung geschaltet. Er freue sich über die Unterstützung und die Solidarität der Filmgemeinschaft, sagte Farhadi.

Party-Budget für Flüchtlinge

Mit mehreren Aktionen gehen Schauspieler und Regisseure die Politik des US-Präsidenten an. Kinostars wie Jodie Foster und Michael J. Fox haben sich bei einer Protestkundgebung in Beverly Hills für Pressefreiheit sowie die Rechte von Einwanderern und Minderheiten engagiert. Zu der Aktion "United Voices" hatte die Künstleragentur United Talent Agency (UTA) eingeladen, mehr als 1500 Menschen beteiligten sich am Freitag. Der von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisestopp für Menschen aus bestimmten Ländern war für die Agentur Anlass, ihre traditionelle Oscar-Party abzusagen und das Party-Budget für Flüchtlings- und Bürgerrechtsorganisationen zu spenden.

Show ohne entführten Ehemann

Über Wochen hinweg stand die Einreise von Hala Kamil in die USA auf der Kippe: Am Ende ist die Syrerin rechtzeitig zur Oscar-Verleihung in Hollywood eingetroffen. "Ich bin sehr glücklich, dabei zu sein", sagte die 48-jährige Flüchtlingsfrau der Deutschen Presse-Agentur.

Die Syrerin Hala Kamil Regisseur Marcel Mettelsiefen Bildrechte: dpa Die vierfache Mutter ist die zentrale Figur in der Flüchtlings-Doku "Watani: My Homeland". Drei Jahre lang begleitete Regisseur Marcel Mettelsiefen die Familie aus Aleppo bis zu ihrer Ankunft in Deutschland. Halas Ehemann war von der Terrormiliz IS entführt worden, er ist verschollen. "Vor dem Kriegsausbruch in Syrien haben wir die Oscar-Verleihung zusammen angeschaut", erzählte Kamil. "Besonders mein Mann war ganz verrückt danach, er blieb die ganze Nacht auf und wusste alles über die Gewinner." Die Show nun ohne ihn zu besuchen, werde für sie ein "sehr trauriges Erlebnis" sein.

Topfavorit "La La Land"

"La La Land" bleibt Favorit Bildrechte: studiocanal Filmverleih Knisternde Spannung herrscht dennoch vor der Verlehung. Topfavorit ist die Musical-Romanze "La La Land", die in 14 Kategorien nominiert ist. Im Rennen um den Hauptpreis für den besten Film sind daneben unter anderem auch der Science-Fiction-Film "Arrival", das Drama "Moonlight" über einen homosexuellen Afroamerikaner sowie die Familientragödie "Manchester by the Sea". Die deutschen Hoffnungen ruhen der Vater-Tochter-Geschichte "Toni Erdmann". die für den Preis als bester fremdsprachiger Film nominiert ist. "Wir können morgen gar nicht mehr verlieren", flachst Hauptdarsteller Peter Simonischek. Es unter die fünf Nominierten zu schaffen, sei schon die viel größere Leistung gewesen, meint der Österreicher.

Hauschka ist aufgeregt

Auch Volker Bertelmann, mit dem Künstlernamen Hauschka, ist im Oscar-Fieber. "Ich bin jetzt aufgeregt", gesteht der Düsseldorfer Musiker, der den Soundtrack für das Drama «Lion» komponierte. Kein Wunder: nach Begegnungen mit Musikgrößen wie Justin Timberlake und Quincy Jones sollte er am Samstag noch einen "goldenen Dirigentenstab" verliehen bekommen. Auf den letzten Drücker würden auch noch seine Frau und die 19-jährigen Zwillingstöchter zur Oscar-Verleihung einfliegen, erzählt der 50-Jährige.