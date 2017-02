Mittlerweile ist klar, was hinter der Panne steckte: Wie man auf Bildern der Show deutlich erkennen kann, hatte Beatty einen Umschlag geöffnet, in dem ein Kärtchen mit der Aufschrift "Emma Stone - La La Land" steckte. Es handelte sich hierbei vermutlich um eine Kopie des Umschlags für die "Beste Schauspielerin", diese Auszeichnung war zuvor bereits vergeben worden. Zur Sicherheit gibt es von jedem Umschlag bei der Oscar-Verleihung zwei Ausführungen.

Eigentlich gilt die Oscar-Verleihung als perfekt inszenierte Veranstaltung: Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) ist im Hintergrund für die geheime Zählung und Auswertung der Stimmen der mehr als 6.600 Mitglieder der US-Filmakademie zuständig. Wenn dies geschehen ist, werden zweimal 24 Karten gedruckt und in Umschläge verpackt. Am Ende gibt es zwei Taschen, in denen alle Gewinner-Umschläge enthalten sind. Sollte eine Tasche abhanden kommen, hat man immer noch die zweite.



Zwei Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfungsunternehmens stehen während der Verleihung dann mit ihren Aktentaschen an den Seiten der Oscar-Bühne - einer links, einer rechts. Je nachdem, von welcher Seite ein "Presenter" auf die Bühne kommt, nimmt er einen Umschlag von dort entgegen. Damit es dabei nicht zu einem Durcheinander kommt, ist die Preiskategorie vorne auf dem roten Umschlag aufgedruckt. Wieso genau dieses Standardprozedere nun nicht funktioniert hat, weiß man noch nicht. Weder die Oscar-Akademie noch PwC haben sich bisher dazu geäußert.