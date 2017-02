"Buch der Illusionen", "Brooklyn Revue", "Nacht des Orakels", "Reisen im Scriptorium", "Mann im Dunkel", "Unsichtbar" und "Sunset Park" heißen die großen Romane Paul Austers. Alle seine fiktionalen Werke spielen in New York. Aber es gibt auch Non-Fiktionales von Auster, darunter etliches Autobiografisches. Wer Auster auf die Spur kommen will, der sollte auch sein autobiografisches "Winterjournal" und den "Bericht aus dem Inneren" lesen.

Unberechenbare Text-Kompositionen

Paul Auster ist nicht nur der Meister des Zufalls, er ist auch der Meister der selbstreferentiellen Variation. Das heißt: Figurennamen tauchen als andere wieder auf, Ereignisse aus anderen Büchern werden variiert und neu erzählt. Auster ist ein Autor, der in jedem Text das macht, was er seit 30 Jahren – seit dem Erscheinen seines ersten Romans "New York Trilogy" – macht. Auster verwirrt seine Leser, indem er zwar immer wieder seine Motive und Topoi variiert, aber trotzdem unberechenbar bleibt in der Art, wie er den Text komponiert, wie er die Figuren und die Handlungsstränge organisiert, verschachtelt und mitunter auch wieder entwirrt – nur um dann noch größere Geheimnisse zu entwickeln. Wobei Auster das Erzählen selbst so wichtig ist, wie seine Figuren.

Er versucht immer wieder, etwas zu erzählen, wie es noch nie erzählt wurde. Das Erzählen selbst steht genauso im Mittelpunkt wie die Protagonisten. Und dabei handelt es sich immer – um es mit John Irving zu sagen – um "The World according to Paul Auster" ("Paul Auster und wie er die Welt sieht"). Das macht die Lektüre manchmal nicht so leicht, aber man zieht immer Gewinn. Neben Selbstreferentialität und Zufall sind es vor allem das Motiv des verlorenen Vaters, die Suche nach der eigenen Identität, die Rolle des exzentrischen Außenseiters, die Figur des Schriftstellers und das Motiv der variierten Anekdote. Es gibt noch ein paar andere Motive, aber diese sind die wichtigsten.

Wiederkehrende Motive

Cover des Buches "Winterjournal" Bildrechte: Rowohlt Verlag Denn sie sind der Schlüssel für das "Winterjournal", wo Auster uns tief in sein Leben und seine Schreibwerkstatt blicken lässt. Wer das Werk Austers kennt, der sagt bei der Lektüre von "Winterjournal": 'Aha, da kommt das her'. Zum Beispiel die Figur des verlorenen Vaters, die sich durch das gesamte Buch zieht: Die schlechte Ehe seiner Eltern, die Scheidung – die für Auster Verlust und Erleichterung zugleich bedeuten – der Tod des Vaters, der schon die Erzählung "Die Erfindung der Einsamkeit" inspiriert hat. "Winterjournal" ist eine Bilanz, ein Journal, keine Autobiografie im eigentlichen Sinne – Paul Auster konzentriert sich auf die Verluste, auf die eigenen Ängste und Schwächen, sein Versagen, auf seine Krankheiten und Nahtoderfahrungen.



Das Werk Austers wird nur beiläufig erwähnt; keiner der großen Romane wird erwähnt. Einzig das "Rote Notizbuch", "Die Erfindung der Einsamkeit" und der Essay "Die Kunst des Hungerns" – Letzteres, wenn es um finanzielle Engpässe geht, die der Autor jahrelang hatte. Geld ist auch eines der wiederkehrenden Motive in Austers Werk. Hier führt keiner vor, wie er zum weltbekannten Autor Paul Auster wurde, sondern woraus das Werk des Autors in der Essenz besteht und woraus sich diese nährt. Und das ist vor allem die Liebe zu seiner Frau Siri Hustvedt und seiner Tochter. Außerdem die vermisste Liebe in seiner Jugend, die Verluste, das Außenseitertum seiner Mutter – einer mitunter zu lebenslustigen Frau – für die er sich lange schämt.

Intimes poetisch verraten

Auster lässt uns nicht durchs Schlüsselloch blicken und zu Voyeuren werden, er reißt die Tür ganz weit auf und verrät Intimes so literarisch und poetisch, dass man sich an keiner Stelle schämen muss; nein, man wird als Leser zum Partner gemacht – man hat die Chance, dabei zu sein bei der Menschwerdung eines großen Erzählers der Gegenwart.



Dabei wird Auster konkret bei den Momenten, die ihn geprägt haben: ob er etwa erzählt, wie er aus Sehnsucht nach körperlicher Berührung in seiner Paris-Zeit zu Huren geht oder wenn er all seine Wohnungsadressen von Geburt an bis heute akribisch aufzählt – bis auf die aktuelle, da steht dann "irgendwo in Park Slope, Brooklyn". Dafür nimmt sich Auster 60 Seiten von insgesamt 256. "Umschlossene Räume, Behausungen, die kleinen und Zimmer und großen Zimmer, die deinen Körper vor dem beschirmt haben", so beginnt er den Teil mit seinen Adressen – auch wieder zwei ganz wichtige Auster-Motive: Räume und Körper.

Am Ende der Lektüre dieses knappen Textes, der zum Ende immer dichter und intensiver wird, hat man einen weiteren Mosaikstein von Austers Leben bekommen, der Vieles erklärt, was man in seinen Romanen entdeckt. Aber er versucht nicht, das letzte Geheimnis zu erzählen. Manchmal weiß man beim Lesen nicht, ob man im Journal oder einem Auster-Roman ist, und genau das unterstreicht die Identifikation des Autors mit seinem Werk – man kann Austers Biografie nicht von seinen Romanen trennen. Eine erhebende Lektüre, die bei allen Katastrophen und Phobien, die erzählt werden, den Leser glücklich und gewachsen zurücklassen.

Das letzte große Puzzleteil

Schriftsteller John Maxwell Coetzee Bildrechte: dpa "Bericht aus dem Inneren" dagegen ist ein Erinnerungsbuch, eine Art Autobiografie, die sich aber zugleich der klassischen Autobiografie verweigert – nicht nur im Inhalt, auch in der Form. Vielleicht könnte man "Bericht aus dem Inneren" einfacherweise als das vermeintlich letzte große Puzzleteil bezeichnen, das der Auster-Leser bekommt. Es gab 1997 bereits seine autobiografischen Essays "Von der Hand in den Mund", "Die Kunst des Hungers", "Das rote Notizbuch", "Die Geschichte meiner Schreibmaschine". Und es gab den Briefwechsel mit J. M. Coetzee – ein sehr aufschlussreicher Briefwechsel. Auster liebt es, seine Leser mit Häppchen zu versorgen, wobei der beständige Auster-Leser dann Vieles schon kennt. Auch im "Bericht aus dem Inneren" erinnert man sich bei der Lektüre, dass Auster so manche Anekdote auch woanders schon erzählt hat – oder man wird von Auster selbst daran erinnert.

Cover des Buches "Bericht aus dem Inneren" von Paul Auster Bildrechte: Rowohlt Verlag "Bericht aus dem Inneren" besteht aus vier Teilen und erzählt die Menschwerdung, Mannwerdung, Schriftstellerwerdung des Autors. Das Buch besteht aus vier Teilen, die komplett unterschiedlich sind. Der erste Teil heißt wie das Buch und ist am dichtesten dran an der klassischen Autobiografie. Auster blickt darin auf seine Kindheit zurück.



In Teil Zwei, "Zwei Schläge auf den Kopf", erzählt Auster in knapp 40 Seiten zwei der Filme nach, die ihn als Jungen und als Adoleszenten ungemein berührt, beeindruckt und beeinflusst haben. Im dritten Teil, "Zeitkapsel", berichtet Auster, dass ihm seine erste Ehefrau – Übersetzerin Lydia Davis – über 100 Briefe geschickt hat, die er ihr in den 1960er-Jahren geschrieben hatte. Davis bitte Auster, die Passagen zu markieren, die er im Falle einer Veröffentlichung ihrerseits nicht preisgeben oder zu zumindest zu Lebzeiten preisgeben möchte. So besteht dieser Teil aus längeren Passagen und Exzerpten aus den Briefen, die Auster eigentlich verloren glaubte. In Teil Vier, "Album", gibt es Fotos – keine Fotos des Autors und seiner Familie, sondern Fotos, Zeichnungen und Collagen, die das Erzählte illustrieren und aus Archiven stammen.

Ein Buch wie ein Zettelkasten

Wir erfahren vor allem viel über seinen Kampf mit sich selbst; einen Kampf, den er führt gegen das Papier. Ein Mann, der wie er schreibt, die meiste Zeit seines Lebens allein in einem Zimmer verbracht hat. Wir erfahren viel über die Selbstzweifel und die Zerrissenheit des jungen Auster, über seine Studienzeit an der Columbia NYC und seine Zeit in Paris. Da sind die Briefe des dritten Teils sehr aufschlußreich. Und wenn Auster seine Lektüreerlebnisse erzählt, berichtet, wie er überfordert war von den großen Autoren der Weltliteratur, die er ehrgeizig viel zu früh zu lesen versuchte – das ist herrlich selbstironisch erzählt. Dazu kommt das, was er eine typische amerikanische Kindheit in der Mitte des 20.Jahrhunderts nennt: Mit Mc Carthy und Kommunistenhatz und später Vietnamkrieg und Studentenunruhen. Das ist gut erzählte Zeitgeschichte.

Wiedergeburt als Indianer

Den Rest findet man in Austers Romanen. Austers Werk in deutscher Übersetzung ist im Rowohlt-Verlag bestens betreut. Der Autor kommt sogar hin und wieder auf Lesetour nach Deutschland. Auster ist einer von den ganz großen Autoren, der sich bis heute immer wieder selbst in Frage stellt und gut über sich selbst lachen kann – eine Passage aus einem Brief an J. M. Coetzee beschreibt das ganz wunderbar:

Selbstredend habe ich mein ganzes Leben damit verbracht, meinen eigenen Namen zu erforschen, und meine große Hoffnung ist, als Indianer wiedergeboren zu werden. Paul: Lateinisch für klein. Auster: Lateinisch für Südwind. Südwind ein alter amerikanischer Euphemismus für rektales Hupen. Folglich werde ich bei meiner Rückkehr in diese Welt den stolzen und absolut zutreffenden Namen Kleiner Furz tragen. Paul Auster, Schriftsteller Aus: "Von hier nach da, Briefe 2008-2011"