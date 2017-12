Paul Maar wurde am 13. Dezember 1937 in Schweinfurt geboren und kommt aus einer Handwerkerfamilie. In seiner Romanfigur "Lippel" steckt am meisten Persönliches des Autoren: "Das bin ich in meiner Kindheit. Ich war so ein Träumer." In der 1984 erschienen Geschichte wird dem Jungen Lippel sein Buch weggenommen, und so träumt er sich die Geschichte einfach selbst zu Ende. Maars Kindheit fiel in die letzten Kriegsjahre und war keine glückliche. Der junge Paul Maar flüchtete sich in seine Geschichten und Fantasien.