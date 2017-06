14 Jahre alt war Paul McCartney, als er den Song "I Lost My Little Girl" im heimischen Wohnzimmer in einem Arbeiterviertel von Liverpool schrieb. Mitte der fünfziger Jahre war das. Was das musikalische Talent angeht, gab es eine erbliche Vorbelastung: Pauls Vater spielte in seiner Freizeit Trompete, und manchmal saß er am Klavier und schmetterte populäre Cabaret-Songs, für die sein Sohn ebenfalls eine Vorliebe entwickelte. Aus dem Radio schallte damals allerdings nicht nur Schlager, sondern zunehmend auch Skiffle-Musik – und vor allem Rock'n'Roll. Chuck Berry, Little Richard, Elvis wurden zu Helden der Jugend. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging: Paul lernte bei einem Kirchenfest John Lennon kennen, George Harrison war auch nicht weit – die Keimzelle der Beatles. In nur wenigen Jahren wurde aus ein paar halbstarken Liverpooler Jungs die größte Band aller Zeiten.