Walter Grasskamp: Ich hab vor 30 Jahren in Bonn eine Gastvorlesung über Pop Art gehalten und irgendwann fiel mir ein, als ich den britischen Künstler Peter Blake mit seinen Gemälden durchnahm: Da war doch irgendwas mit den Beatles! Und da habe ich mir die alte Platte der Beatles herausgezogen, hatte das Cover vor mir liegen und war selbst überrascht, was da alles drin steckte!

Der britische Pop-Art-Künster Sir Peter Blake und sein berühmtes Cover Bildrechte: dpa

Ein zweites Kriterium für ein Kunstwerk ist die Autorenschaft eines Künstlers. Was allerdings störte, war die Tatsache, dass es ganz klar arbeitsteilig erstellt worden war und Peter Blake nicht die Atelierautorität des Künstlers hatte. Und dass es natürlich in dieser Auflagenhöhe und als Gebrauchsgegenstand außerhalb des Kunstmarktes zirkulierte. Aber das spricht nicht dagegen, es seinem Werk zuzurechnen. Vielmehr muss man darin eine Art Erweiterung des Kunstbegriffs sehen, so wie Beuys es für sich reklamierte, allerdings mit ganz anderen Mitteln, nämlich einer Erweiterung des Kunstbegriffs in die Inspirations-Herkunftshorizonte, aus denen Blake und die Beatles stammten, nämlich die Popkultur.