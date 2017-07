Der Schriftsteller Peter Härtling ist tot. Wie eine Sprecherin des Verlags Kiepenheuer & Witsch am Montagmittag mitteilte, starb Härtling nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren in Rüsselsheim. Der in Chemnitz geborene Härtling verfasste im Laufe seiner Karriere zahlreiche Romane, Erzählungen, autobiografische Schriften und Kinderbücher, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Allen seinen Werken gemein war die Aufarbeitung der Geschichte und politischen Vergangenheit.

Vom Krieg geprägt

60 Jahre Leidenschaft für die Literatur