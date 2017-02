MDR KULTUR-Spezial Gewalt und Überstunden - Polizisten in der Krise

Auch deswegen begrüßt Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht, dass die Bundesregierung Polizisten besser vor rabiaten Attacken bewahren will - mit strengeren Strafen für Angreifer. So sollen tätliche Übergriffe künftig schon dann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden, wenn sie sich gegen Polizisten richten, die mit einfachen "Diensthandlungen" wie Streifenfahrten und Unfallaufnahmen beschäftigt sind. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Bisher droht dies nur bei "Vollstreckungshandlungen" wie Festnahmen. Justizminister Heiko Maas sagte, "Einsatzkräfte riskieren Gesundheit und Leben, um unseren Rechtsstaat zu verteidigen und anderen zu helfen." Daher sollten Angriffe besser erfasst und härter bestraft werden.

Kritiker fragen: Entsteht hier ein Sonderstrafrecht? Soll es strafbarer sein, Polizisten anzugreifen als den Nachbarn, Lehrer in der Schule, Mitarbeiter im Jobcenter oder die Ehefrau? Tobias Singelnstein, Strafrechtler an der FU Berlin, nannte den neuen Tatbestand in der Süddeutschen Zeitung ein "symbolisches Signal an die Polizeigewerkschaften". Zudem werde durch die Verschärfung, die "spiralhafte Entfremdung zwischen Bürgern und Polizei nicht durchbrochen, sondern weiter vorangetrieben."