Die Dokumentarfilmerin und Regisseurin Helke Misselwitz erhält den Ehrenpreis des Verbandes der deutschen Filmkritik (VdFk). Dies gaben die Preisstifter am Dienstagabend bekannt. Misselwitz perspektiviere in ihren Arbeiten die deutsche Geschichte neu, hieß es in der Begründung. Sie nehme Anteil am unspektakulären Alltag und den Menschen, die dort anzutreffen sind.

Die 1947 in Zwickau-Planitz geborene Misselwitz kam über Umwege zum Film. Sie studierte 1978 bis 1982 Regie in Potsdam-Babelsberg, dem Ort, an dem sie von 1997 bis 2014 wiederum Professorin für Regie war. 1985 bis 1988 war sie Meisterschülerin bei Heiner Carow. Von Misselwitz stammen unter anderem die Filme "Winter Adé" (1988), "Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann" (1989) und "Engelchen" (1996).

Was uns auffällt an ihren Filmen, was wir erinnern, ist die getreue Beobachtung, die Anteilnahme an unspektakulärem Alltag, an Lebenswelten, an Orten und den Menschen, die dort anzutreffen sind Kuratorin Karola Gramann und Filmwissenschaftlerin Heide Schlüpmann

Kritiker sind begeistert von "Toni Erdmann"

Sandra Hüller und Peter Simonischek in "Toni Erdmann" Bildrechte: SWR Zu den großen Siegern des Abends gehört die Tragikomödie "Toni Erdmann" von Maren Ade, die schon mit zahlreichen Preisen geehrt wurde und für den Oscar 2017 als bester fremdsprachiger Film nominiert ist. Der VdFk begründete die Auszeichnung in den Kategorien "Bester Spielfilm", "Bestes Drehbuch", "Beste Musik" und "Bester Schnitt" u.a. so: "'Toni Erdmann' ist ein eigenständiges Werk und knüpft gleichzeitig an die Tradition der Komödie an, wie sie einst Billy Wilder oder Ernst Lubitsch drehten. Man lacht nicht über Ines und Winfried, vielmehr lacht und leidet man mit ihnen."

Luis Vorbach als Michi und Jordan Prentice als Tom sind "Auf Augenhöhe" Bildrechte: dpa Zum besten Kinderfilm gekürt wurde "Auf Augenhöhe" von Evi Goldbrunner und Joachim Dollhopf. Sie erzählen eine Außenseitergeschichte von einem Zehnjährigen und seinem kleinwüchsigen Vater, die gleichzeitig kindgerecht zum Lehrstück über Toleranz wird. Die Jury begründet: "Eine besondere Stärke von 'Auf Augenhöhe' besteht in der Kameraarbeit von Jürgen Jürges mit dem buchstäblichen Augenhöhe-Prinzip sowie in der sicheren Führung des jungen Hauptdarstellers, der sich als großes Talent herausstellt."

Beste schauspielerische Leistung