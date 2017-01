Die Preise werden in diesem Jahr in Leipzig vergeben. Die Gala findet am 1. April im Gewandhaus Leipzig mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung des italienischen Dirigenten Francesco Angelico und ausgewählten Awards-Gewinnern statt. MDR KULTUR zeichnet sie auf und strahlt sie zeitnah danach aus. Die Preisverleihung findet am selben Tag im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses statt. Die vergangenen ICMA-Galas waren in Tampere (2011), Nantes (2012), Mailand (2013), Warschau (2014), Ankara (2015) und San Sebastian (2016).