Damit komische Situationen in der Operette auch komisch wirken, braucht man ein Ensemble, das weiß, wie man damit umzugehen hat: auf der Bühne und im Graben! Denn Nico Dostal hatte ein feines Gespür dafür, wie Musik wirken kann: Er verwendete sparsam exotisch anmutende Motive, webte einen dichten Orchestersatz unter zahlreiche Melodien, die Ohrwurmqualität besitzen, fordert Virtuosität von den Sänger- und Musikerinnen in vielerlei Hinsicht. Cellistin Christiane Lauer aus dem Orchester der Musikalischen Komödie:

"Dostal hat das Stück so gut instrumentiert, dass auch die Gruppen, die in der Operette normalerweise nur Nachschläge spielen – zum Beispiel die zweiten Geigen – mal zusammen mit den ersten Geigen Melodien mitspielen können", so die Lauer. Das sei nicht in jeder Operette so.