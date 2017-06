Dass Puppen im Kabarett und in der Comedy auf dem Vormarsch sind, ist unbestreitbar; man denke an "Maulwurfn" von René Marik oder an "Die Echse" von Michael Hatzius. Doch würde man wohl weit weniger Comedians mit Puppen auf der Bühne sehen, wenn das Fernsehen nicht wäre und wenn es nicht Jim Henson und die "Muppet Show" oder die "Sesamstraße" gegeben hätte.



In jüngerer Zeit war es wohl die WDR-Kultsendung "Zimmer frei", die Puppen in der Erwachsenen-Unterhaltung wieder mehr in den Fokus gerückt hat. Hinter den vielen Puppen aus "Zimmer frei" steckt der Puppenspieler und Fernseh-Macher Martin Reinl. Als Kind habe er die "Muppet Show" und die "Sesamstraße" "inhaliert", sagt Reinl, wollte schon früh nichts anderes als Puppenspieler werden und kam nach jahrelanger Beschäftigung und einem Film- und Fernsehstudium zu diesem "wunderbaren Paralleluniversum, wo alles lebendig werden kann, wenn es was Schlaues zu sagen hat."

Bildrechte: IMAGO Martin Reinl kurz vorgestellt Martin Reinl wurde 1975 in Mainz geboren und arbeitet als Puppenspieler, Comedian, Synchronsprecher, Autor und Regisseur. Er absolvierte den Studiengang Audiovisuelle Medien in Köln und stand ab 1996 das erste Mal auf der Comedy-Bühne.



Von 2002 bis 2016 lieh Martin Reinl den Puppen in der WDR-Sendung "Zimmer frei" seine Stimme: Hund Wiwaldi, Zirkuspferd Franz Pferdinant und den sprechenden Klorollen. Von 2012 bis 2016 erhielt die Figur Wiwaldi sogar ihre eigene Sendung – "Die Wiwaldi Show". 2016 wurden beide Sendungen eingestellt.



Reinl gibt aber nicht nur Wiwaldi Form und Stimme, sondern auch den Erdmännchen Jan und Henry aus dem "Sandmännchen", Elmo aus der "Sesamstraße" und vielen anderen Puppen. 2016 wurde er für seine Figur "Woozle Goozle" mit dem Kindermedienpreis Goldener Spatz ausgezeichnet.



Derzeit arbeitet Martin Reinl an einem neuen Bühnenprogramm mit allen beliebten Figuren aus dem Fernsehen, das im Oktober seine Premiere feiern und 2018 auch hierzulande unterwegs sein wird.

MDR KULTUR: Doch sind es ja oft die Kinder, denen Marionetten und Puppen zugeordnet werden, und nicht die Erwachsenen, für die Puppenunterhaltung gemacht wird. An wen denken Sie, wenn Sie Puppen bauen oder Szenen schreiben?

Martin Reinl: Wenn man es ganz simpel herunterbricht, denke ich in erster Linie ganz egozentrisch an mich und meine Kollegen um mich herum. Also, wir schauen einfach, dass wir bei der Arbeit Spaß haben. Ich und mein ganzes Team – wir versuchen, uns einfach gegenseitig zu amüsieren, und da ist es so gesehen erstmal "Wurscht", ob das für Kinder ist oder für Erwachsene. Und ich finde, beides hat seine Herausforderungen. Tatsächlich war das erwachsene Publikum am Anfang meine Hauptzielgruppe – was übrigens bei Jim Henson am Anfang genauso war. Der hat erst Varietéshows gemacht, den musste man zur "Sesamstraße" erstmal überreden! Und bei mir war das dann so, ich bin da beim Kinderfernsehen auch so reingerutscht, ohne da viel drüber nachzudenken. Und es ist eigentlich von der Arbeit her die gleiche – außer, dass vielleicht ein paar Themen ausgeklammert werden. Selbst bei meinen Kindersachen versuche ich, sie so zu gestalten, dass auch die Erwachsenen ihren Spaß daran haben.

Und die Erwachsenen haben tatsächlich ihren Spaß, denn es gibt – scheint es – einen Vormarsch der Puppe in der Abendunterhaltung im TV und auf der Bühne.

Ja, tatsächlich hat sich das in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt, dass die Puppen in der Comedy ein Zuhause gefunden haben. Wobei ich glaube, das war immer da. Man hat natürlich in der Vergangenheit schon irgendwelche Bauchredner gehabt, doch in den letzten Jahren ist es dann wieder hochgeploppt; natürlich auch durch die Arbeit der Kollegen Sascha Grammel, René Marik, Michael Hatzius, die alle so ihre eigenen Sachen machen. Dann merkte man auch von Seiten der Sender, dass das Interesse größer wurde, in dem Bereich auch mal was zu machen, etwas zu wagen und auszuprobieren. Ich weiß noch, als ich damals anfing – was jetzt auch schon so einige Jahre her ist – da war das noch sehr, sehr schwierig, überhaupt mal mit einer Puppe im TV auftreten zu dürfen. Und es war dann schon toll, als der WDR irgendwann ankam und uns eine komplette halbe Stunde mit der "Wiwaldi-Show" gab, die wir dann fünf Jahre lang gemacht haben.

Der "Wiwaldi" wurde Kult – als Fernsehstar quasi für Erwachsene. Wie aber kann es sein, dass dieses eigentliche "Kinder-Medium", die Puppe, plötzlich einen Rollenwechsel hinbekommt? Dass also die Großen mit genauso viel Begeisterung einem sprechenden Hund mit Hang zu Unflätigkeiten zuhören, wie einem TV-Moderator?

Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die heute Erwachsenen natürlich zu großen Teilen mit Puppen im Kinderprogramm aufgewachsen sind. Und dann verliert man dieses Interesse irgendwann im Laufe der Zeit, Puppen sind uncool und Kinderkram. Und dann kommt der Zeitpunkt – meistens in fortgeschrittenem Alter – da sieht man wieder eine Puppe irgendwo, die vielleicht auch irgendetwas Anarchisches macht, und dann gerät man in so eine Retro-Nostalgie. Ich sage ja immer, ich erlaube den Großen nochmal, ein Kind sein zu dürfen: "Es ist okay, wenn ihr über Puppen lacht, ihr braucht euch nicht schämen, das ist kein albernes Zeug!" Ich glaube, das ist es einfach.

Dazu aber muss man vielleicht doch auch eine Schwelle überschreiten?

Ja, das ist die "erwachsene Tür". Wir wecken wieder etwas Kindliches in den Menschen, und wenn dann plötzlich so etwas sehr Erwachsenes rauskommt, dann wird etwas gezündet, und man freut sich oder findet es komisch, dass so etwas "Süßes" wie eine Puppe plötzlich so gemein und so erwachsen sein kann. Also das ist immer so ein "Aha-Moment", den man dann hat.

Wenn man sich darauf einlässt, dann hat die Puppe also etwas zu bieten, das ein einzelner Künstler auf der Bühne so nicht immer schafft?

Also es ist schon so, dass Puppen mehr Narrenfreiheit haben und natürlich nicht so ernstgenommen werden. Das kann aber auch ganz gut sein, denn man hört dann vielleicht eher zu. Das ist in etwa dasselbe, was mit einer Karikatur oder Parodie passiert. Wenn ich mich als Mensch auf die Bühne stelle und mich verkleide wie jemand und eine Parodie auf den mache, dann kann der mitunter schon sehr beleidigt sein. Wenn ich den aber als Puppe karikiere, dann freut der sich, dass sich da jemand die Mühe gemacht hat, sich drei Tage hinzusetzen und eine Puppe zusammenzunähen, die aussieht wie er. Meine Puppen sind auch oft Karikaturen, aber eher Stereotypen von Menschen. Ich habe eine Figur, den "Jammerlappen", das ist einfach nur ein Lappen, der ein motziges Gesicht hat und blöd guckt. Ich habe ganz oft das Erlebnis, dass Menschen zu mir ins Atelier kommen, sich eine Figur anschauen und sagen: "Das da, dieser Lappen, der sieht aus wie meine Tante!" Aber: es tut nicht weh! Man kann den Lappen der Tante zeigen und die lacht sich selber darüber tot und merkt nicht, dass sie über sich lacht.

Weil die Puppe nicht so ernstgenommen wird, kann sie also Dinge tun und sagen, die sonst vielleicht nicht funktionieren würden. Und was würden Sie ihre Puppen gern noch tun lassen?